Баранов лідирує на виборах мера в Бердянську

В другому турі місцевих виборів у Бердянську перемагає кандидат від партії "За майбутнє" Валерій Баранов. Баранов обійшов свого суперника з Опозиційної платформи - За життя Олександра Свідла.

Про це свідчать результати паралельного підрахунку голосів, повідомляє Бердянськ 24.

Баранов обійшов Свідла з різницею понад 900 голосів. За нього проголосували 51,42% виборців, за Свідла - 48,56%

У штабі Баранова також заявили про перемогу.

Видання пише, що Баранов з невеликим відривом лідирує на більшості виборчих дільниць, тоді як Свідло переміг у військовому містечку, на виборчих дільницях в загальноосвітній школі № 11 та в Бердянському професійному ліцеї.

Раніше стало відомо, що у Бердянську голова однієї з дільничних виборчих комісій повідомила про невідповідність бюлетенів вимогам виборчого законодавства. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Як писало РБК-Україна, в неділю, 22 листопада, проходив другий тур місцевих виборів. Повторно голосували у містах: Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, Слов'янськ, Нікополь, Рівне, Ужгород та Черкаси.