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Банківська система України вперше з початку війни стала прибутковою

Фото: Банки України отримали за 7 місяців 2022 року 3,407 млрд гривень прибутку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-липні 2022 року склав 3,407 млрд гривень. Вперше з березня банківська система стала прибутковою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-липень 2022 року склали 189,082 млрд гривень, витрати - 185,675 млрд гривень.

За даними в НБУ, банки сформували значні обсяги резервів під очікувані збитки через наслідки війни. Відрахування в резерви зросли в 12 разів порівняно з січнем-червнем 2021 року - до 73,560 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, прибуток українських банків виріс за 2021 рік майже в 2 рази до рекордного рівня. Прибуток склав 77,530 млрд гривень. Це на 95,2% більше, ніж роком раніше (39,727 млрд гривень).

Нагадавши, збиток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-березні 2022 року склав 160 млн гривень. Після цього банки показували збитки.

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