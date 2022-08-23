Банківська система України вперше з початку війни стала прибутковою

За даними НБУ, доходи банків за січень-липень 2022 року склали 189,082 млрд гривень, витрати - 185,675 млрд гривень.

За даними в НБУ, банки сформували значні обсяги резервів під очікувані збитки через наслідки війни. Відрахування в резерви зросли в 12 разів порівняно з січнем-червнем 2021 року - до 73,560 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, прибуток українських банків виріс за 2021 рік майже в 2 рази до рекордного рівня. Прибуток склав 77,530 млрд гривень. Це на 95,2% більше, ніж роком раніше (39,727 млрд гривень).