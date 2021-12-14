13 грудня 2021 року Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг" (Україна) підвело підсумки свого вже тридцять п’ятого «Рейтингу надійності (привабливості) банківських депозитів».

Підсумки 9 місяців 2021 року вказують, що банківська система України впевнено зростає: кредитні портфелі та ресурсна база банків продовжують збільшуватись. Так, за перші 9 місяців 2021 року кошти клієнтів в цілому по банківській системі виросли на 5,33%. Якість кредитних портфелів банків покращилась, в тому числі і за рахунок видачі нових кредитів. З 56 банків, які приймали участь у рейтингу, у 34 банків знизилась частка NPL в кредитному портфелі. Діяльність більшості банків за підсумками 9 місяців 2021 року залишалась прибутковою: з 56 банків, які приймали участь у рейтингу, тільки у 3 банків була зафіксована збиткова робота. Переважно банки з іноземним капіталом та державні банки надійно закріпились у групі лідерів рейтингу з надійними депозитами.

ТОП-14 банків з найнадійнішими (привабливими) депозитами за підсумками 9 місяців 2021 року:

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» АТ «КРЕДОБАНК» АТ «ТАСКОМБАНК» АТ «УКРСИББАНК» АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» АТ «КБ «ГЛОБУС» АТ «БАНК ФОРВАРД» АТ «АБ «УКРГАЗБАНК» АТ «МЕГАБАНК» АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» АТ «УКРЕКСІМБАНК» АТ «ОЩАДБАНК» АТ «АЛЬФА-БАНК»

За підсумками 9 місяців 2021 року першу сходинку рейтингу очолив Райффайзен Банк Аваль. За 9 місяців 2021 року банк отримав чистий прибуток у сумі 4,437 млрд грн. Станом на 01.10.2021 року частка NPL в кредитному портфелі банку становила всього 2,77%, що значно менше за середньо-ринковий показник NPL в кредитному портфелі вітчизняних банків.

Другу сходинку в рейтингу зайняв КРЕДОБАНК, який 9 місяців 2021 року завершив з прибутком до оподаткування 788,133 млн грн. З початку року КРЕДОБАНК скоротив частку NPL в кредитному портфелі на 2,49 п.п. до 6,68%, що значно нижче середнього по ринку показника. З початку року КРЕДОБАНК продемонстрував рекордний приріст власного капіталу, який збільшився на 21,94%. За підсумками 9 місяців 2021 року чистий процентний дохід КРЕДОБАНКУ склав 1,467 млрд грн. Підсумовуючи напрацювання КРЕДОБАНКУ в 2021 році, Голова Правління АТ «КРЕДОБАНК» Єжи Яцек ШУГАЄВ стверджує: «В цьому році дуже добре спрацювала пропозиція всієї депозитної лінійки в онлайн-банкінгу. Частка залучених депозитів онлайн майже в два рази перевищила залучення депозитів традиційним шляхом через мережу відділень банку. Одними з найпривабливіших пропозицій протягом 2021 року в депозитній лінійці банку були депозити «Прибутковий» з виплатою відсотків в кінці терміну та без можливості дострокового погашення — для масового сегменту та депозит «Friends&Family» — для клієнтів VIP (мінімальна сума депозиту від 500 тис грн або 20 тис дол США/євро)».

Третю позицію в рейтингу надійності депозитів посів банк з українським капіталом — ТАСКОМБАНК. За даними звітності банку, за 9 місяців 2021 року його чистий процентний дохід склав 1,287 млрд грн, а чистий комісійний дохід — 306,789 млн грн. 9 місяців 2021 року банк завершив з прибутком в розмірі 364,965 млн грн. За ітогами 9 місяців 2021 року ТАСКОМБАНК знизив частку NPL у кредитному портфелі на 2,88 п.п. до 8,48%. ТАСКОМБАНК є одним з найбільших банків з приватним українським капіталом, який потрапив до ТОП-3 банків з найнадійнішими депозитами. За словами Артура МУРАВИЦЬКОГО, Заступника Голови Правління ТАСКОМБАНКУ: «За підсумками третього кварталу депозитний портфель ТАСКОМБАНКУ значно зріс та перевищив 8 млрд грн. За нашими оцінками, середній чек вкладів у ТАСКОМБАНКУ становить 100–120 тис гривень. Наші клієнти віддають перевагу гривневим вкладам терміном на 12 місяців, адже вони дозволяють зафіксувати максимальну прибутковість протягом наступного року. Зараз ми пропонуємо Акційний вклад із прибутковістю 11% річних на рік, який передбачає отримання відсотків двічі на місяць та можливість поповнення».

На постійній основі до ТОП-10 лідерів рейтингу входить ГЛОБУС БАНК. За даними звітності банку, його чистий прибуток за 9 місяців 2021 року склав 58,5 млн грн, чистий процентний дохід — 335 млн грн, а чистий комісійний дохід — 125 млн грн. ГЛОБУС БАНК продовжує практику стійкого зростання доходів та прибутку, незважаючи на коронакризу. Станом на 01.10.2021 року, кошти клієнтів банку досягли позначки 3,88 млрд грн, а загальні активи виросли до 5,61 млрд грн. Банк був власником портфелю ОВДП на суму 1,28 млрд грн. Олена ДМІТРІЄВА, Перший заступник Голови Правління АТ «КБ «ГЛОБУС» так охарактеризувала результати діяльності свого банку: «Для ГЛОБУС БАНКУ 2021 рік був дуже вдалим. За 11 місяців депозитний портфель населення зріс на 32,5% і досяг позначки в 1,16 млрд грн. Банк практично подвоїв портфель в іноземній валюті, а депозити в гривні зросли на 26%. При цьому результати по приросту депозитного портфеля у поточному році перевищили на 372 млн грн аналогічні результати торішнього періоду, що свідчить про підвищення інтересу до депозитних продуктів Банку».

Уже традиційно до числа банків з найнадійнішим рівнем депозитів увійшов АТ «БАНК ФОРВАРД». За даними звітності банку, чистий процентний дохід банку за 9 місяців 2021 року становив 461,593 млн грн, а чистий комісійний дохід — 29,784 млн грн. 9 місяців 2021 року АТ «БАНК ФОРВАРД» завершив з чистим прибутком 61,617 млн грн. Станом на 01.10.2021 року, кошти клієнтів банку становили 1,909 млрд грн. Банк утримував частку NPL у своєму кредитному портфелі на рівні 13,91%, що було значно менше, ніж середній показник по банківській системі. За оцінками агентства, АТ «БАНК ФОРВАРД» мав досить привабливі депозитні програми. Андрій ПРУСОВ, заступник Голови Правління Forward Bank вважає: «Найкращою пропозицією серед депозитних продуктів АТ «БАНК ФОРВАРД» у цьому році є вклад за продуктом «Онлайн» у гривні, доларах США та євро зі строком розміщення від 14 до 734 днів. Його основні переваги — це високій дохід із щомісячною виплатою відсотків, можливість поповнення та підвищена процентна ставка відносно ставок за депозитами, що пропонується до оформлення у відділеннях. Завдяки цьому понад 80% вкладників банку скористалися цією послугою».

Значно покращив у рейтингу свої позиції МЕГАБАНК, який увійшов до ТОП-10 банків з найнадійнішими депозитами. За 9 місяців 2021 року банк скоротив рівень NPL у своєму кредитному портфелі на 2,78 п.п. до 10,35%. 9 місяців 2021 року МЕГАБАНК завершив із чистим процентним доходом на рівні 179,307 млн грн, чистим комісійним доходом в обсязі 211,695 млн грн та чистим прибутком в 23,044 млн грн. Власний капітал АТ «МЕГАБАНК» за 9 місяців 2021 року виріс на 33,42%, в т.ч. за рахунок збільшення статутного капіталу на 17,05%.

По мірі того, як ринок оговтувався від кризи, пов’язаної з COVID-19, зростала і прибутковість банків. Але вигравали не всі: на ринку все ще залишалось кілька збиткових банків, які з різних причин не змогли оговтатись від кризи. За спостереженнями агентства, найбільші прибутки показували ті фінустанови, яким в минулому вдалось значно скоротити частку NPL. Зростання кредитування хоч і відбувалось незначними темпами, але по мірі збільшення ставок на ринку це призводило до підвищення темпів приросту чистого процентного доходу, що потім задавало певну динаміку прибутку банків. Додатковим фактором зростання прибутковості для банків стало збільшення дохідності на ринку урядових облігацій (ОВДП). На початок четвертого кварталу ОВДП можна було побачити в портфелях таких приватних банків, як Альфа-Банк, ГЛОБУС БАНК, ТАСКОМБАНК, Універсалбанк та інші.

Минула криза завдала банкірам клопоту для роздумів над майбутнім банківської справи. Здебільшого стало ясно, що вирішення питання прибутковості лежить у наявності якісних дистанційних каналів обслуговування клієнтів. Найближчим часом боротьба за володіння такими каналами або їх створення будуть продовжені. Поява нових штамів вірусу та ймовірність продовження періодичних криз є каталізатором розвитку саме дистанційного обслуговування банками своїх клієнтів. Проблема полягає лише в тому, що виробників якісних систем дистанційного обслуговування в Україні обмаль, тому при наявності попиту, пропозиція «виробників» поки ще залишається слабкою.