Банківська система залишається прибутковою

14 грудня 2020 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна) підбило підсумки свого вже тридцятого першого «Рейтингу надійності (привабливості) банківських депозитів».

Підсумки 9 місяців 2020 року вказують, що банківська система України впевнено демонструє перші ознаки впливу економічної кризи, що виникла через вірус COVID-19. Загальний обсяг прибутку банків після оподаткування за 9 місяців 2020 року склав майже 37,6 млрд грн, з яких 15,974 млрд грн було зароблено за перший квартал. Обсяг чистого процентного доходу перевищив 62,067 млрд грн, а розмір чистого комісійного доходу — 32,324 млрд грн. Якщо порівнювати з показниками 9 місяців 2019 року, то прибуток банків знизився в 1,3 рази, чистий процентний дохід та чистий комісійний дохід залишились майже незмінними. З 56-ти банків, які брали участь в рейтингу, 32 показали зниження рівня NPL (частка проблемних кредитів у кредитному портфелі), в жодного з 56-ти банків не було від’ємного чистого процентного доходу або навіть збитків. На фоні зниження ставок за кредитами і депозитами банки демонстрували тенденцію зниження прибутковості, хоча показники операційного доходу залишались більш-менш сталими.

ТОП-13 банків з найнадійнішими (привабливими) депозитами за підсумками 9-ти місяців 2020 року:

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» АТ «КРЕДОБАНК» АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» АТ «УКРСИББАНК» АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» АТ «АБ «УКРГАЗБАНК» АТ «КБ «ГЛОБУС» АТ «БАНК ФОРВАРД» АТ «ІДЕЯ БАНК» АТ «УКРЕКСІМБАНК» АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» АТ «ОЩАДБАНК» АТ «АЛЬФА-БАНК»

Традиційно, перше місце в рейтингу надійності банківських депозитів зайняв Райффайзен Банк Аваль. За 9 місяців 2020 року банк отримав чистий прибуток у сумі 3,121 млрд грн. Станом на 01.10.2020 року, частка NPL в кредитному портфелі банку становила всього 7,55%, що, як і раніше, в рази менше середньо ринкового показника рівня NPL в кредитному портфелі банків.

Стабільно другу позицію в рейтингу надійності займає Кредобанк. За даними НБУ, за перші три квартали 2020 року банк отримав прибуток у розмірі 392,053 млн грн, його чистий процентний дохід склав 1,299 млрд грн, а чистий комісійний дохід — 335,471 млн грн. Також, станом на 01.10.2020 року, частка NPL у кредитному портфелі банку виглядала значно краще, ніж в середньому по банківській системі, і складала всього 7,3%. За 9 місяців 2020 року Кредобанк скоротив частку NPL у кредитному портфелі банків на 1,72 процентних пункти.

Третю позицію в рейтингу посів банк Креді Агріколь Банк, прибуток якого за 9 місяців 2020 року склав 680,270 млн грн, а чистий процентний дохід банку — 1775 млн грн. Станом на 01.10.2020 року, частка NPL в кредитному портфелі банку склала 2,79%, що є одним із найменших показників серед банків зареєстрованих в Україні і звісно, значно нижче середнього показника по банківській системі.

У ТОП-5 лідерів рейтингу входить АТ «УКРСИББАНК». За даними НБУ, банк завершив 9 місяців 2020 року із чистим процентним доходом 2.565 млрд грн. Частка проблемних кредитів (NPL) у портфелі банку складала всього 7,81% при середньому показнику 22,18% по банках, які прийняли участь у рейтингу. За оцінками агентства, банк було добре забезпечено ліквідністю та власним капіталом, при цьому банк мав досить високий рівень підтримки від своїх акціонерів, насамперед в особі BNP Paribas Group.

Уже більше двох років до ТОП-10 лідерів рейтингу входить ГЛОБУС БАНК. За даними НБУ, чистий прибуток банку за 9 місяців 2020 року склав 119,24 млн грн, а чистий процентний дохід — 203,312 млн грн. Банк продовжує показувати стійку тенденцію зростання доходів, не дивлячись на охолодження ділової активності в Україні. Частка проблемних кредитів (NPL) у портфелі банку має позитивну тенденцію до зменшення. Станом на 01.10.2020 вона становила 13,32%, на 01.11.2020 — 10,59%, а на 01.12.2020 — лише 6,90%, що в рази менше, ніж в середньому по банках, які брали участь в рейтингу. Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Дмитро ЗАМОТАЄВ так прокоментував успіхи свого банку: «Поточні продукти банку відрізняються максимальною простотою та відкритістю. У період суворих обмежень перелік депозитних продуктів був мінімізований фактично до 2-х продуктів, кожен з яких супроводжується безкоштовним випуском картки Mastercard для зручного використання отриманих процентів та депозиту по факту його завершення. Окремо Банк запропонував усім клієнтам-власникам платіжних карток програму лояльності ГЛОБУС БОНУС, що дозволяє їм отримувати економічні стимули за розрахунки в торгових мережах».

Традиційно до числа банків із найнадійнішим рівнем депозитів увійшов Forward Bank. За даними НБУ, чистий процентний дохід банку за 9 місяців 2020 року становив 226,183 млн грн, а чистий комісійний дохід — 32,527 млн грн. За перші три квартали 2020 року Forward Bank знизив рівень NPL на 30,59 п.п. до 9,91%. Станом на 01.10.2020 року, рівень NPL банку був у 2,2 рази нижчим за середнє значення цього показника серед банків, які брали участь у рейтингу. Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank зазначив: «Безумовно, пандемія в цьому році вплинула й на розміщення вкладів клієнтами. Зважаючи на ситуацію з коронавірусом та, перед усім, піклуючись про здоров’я громадян, Forward Bank запропонував клієнтам утриматися від відвідування відділень, натомість скористатися інтернет-банком Forward Online та, не виходячи з дому, дистанційно розміщувати, поповнювати та пролонгувати депозити. У межах програми лояльності та з метою додаткового стимулювання клієнтів до дистанційного розміщення вкладів, ми запропонували депозитний продукт «Онлайн». Завдяки цьому, уже зараз понад 80% вкладників банку скористалися цією послугою».

Незважаючи на значне уповільнення глобальної економіки через вірусну загрозу, яке прогнозується на 2021 рік, банківський сектор України готовий до негативного сценарію розвитку подій. Втім агентство очікує погіршення ситуації на кредитному ринку і зростання частки проблемних кредитів у банківських портфелях. У третьому кварталі банки ще рухались по інерції, і багато хто з банків показав зниження частки NPL, хоча прибутки банківського сектору скорочувались в основному за рахунок збільшення резервів за кредитами. Фактично, зростання резервів вже показує, що якість кредитних портфелів погіршується, але ситуація недостатньо критична щоб вплинути на рівень NPL по сектору у цілому. Також агентство допускає, що номінально за підсумками 2020 року рівень NPL буде знижено у цілому по банківській системі за рахунок розчищення банківських балансів у державних банках. Втім для приватних та іноземних банків номінальне покращення статистики може не вплинути на реальну якість портфелів, яка вже буде залежати від того сценарію, за яким буде введено локдаун у січні 2021 року.

Ризик продовжує стосуватися, насамперед, банків, які спеціалізуються на кредитуванні населення. Фізичні особи, як позичальники, дуже чутливі до зниження ділової активності і ВВП, а також рівня безробіття. Опубліковані прогнози по темпах зниження ВВП від МВФ на рівні 8,2% та від Світового банку на рівні 3,5% вказують на те, що наші міжнародні партнери очікують на суттєве скорочення економічної активності в Україні. Втім агентство вважає, що 2020 рік завершиться зниженням ВВП України темпом до 5%. Ситуацію із зайнятістю населення в Україні трохи амортизує близькість Європейського союзу та контрольований перетік трудових мігрантів з України до країн ЄС. Втім для вітчизняних банків заробітчани, як правило, не є потенційними клієнтами, особливо по кредитних операціях оскільки ті мають доступ до сервісів банків європейських країн. Хоча за 2020 рік заробітчани перерахують до України майже 11–12 млрд доларів.

Найбільш негативний вплив короно-кризи буде відчуватись у звітності банків за підсумками 2020 року. Підсумки, які зараз показують банки за 9 місяців 2020 року, демонструють, що банківська система залишається прибутковою і певним чином все ще рухається по інерції, маючі певний запас міцності. Як і раніше, агентство вважає, що згортання економічної активності в Україні відбулось дуже швидко, а відновлення буде відбуватися досить повільно і не відбудеться у повному обсязі до другої хвилі захворюваності. Саме до такого сценарію потрібно готуватись більшості економічних агентів, які працюють на кредитному ринку.

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)