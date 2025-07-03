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Банковская тайна отойдет в прошлое: Минфин настаивает на доступе налоговиков

Украина, Четверг 03 июля 2025 13:41
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Банковская тайна отойдет в прошлое: Минфин настаивает на доступе налоговиков Фото: Банковская тайна в Украине будет отменена (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Действие банковской тайны в Украине в любом случае будет ограничено. Министерство финансов ведет "сложную" дискуссию с Национальным банком.

Об этом заявил заместитель министра финансов Денис Улютин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео от члена финансового комитета Рады Ярослава Железняка в Telegram.

"По банковской тайне, я вам честно скажу: да, мы ведем дискуссию с Национальным банком относительно доступа к банковской тайне", - сказал Улютин во время обсуждения законопроекта о реестре счетов и банковских сейфов. Этот проект пока не содержит ограничения банковской тайны.

По его словам, это сложная дискуссия, но в Национальной стратегии доходов записано, "что мы должны к этому прийти".

"И это в любом случае будет", - сказал Улютин и заявил, что Минфин имеет значительные планы по финансовым реформам, которые не понравятся чиновникам.

Банковская тайна

Банки в соответствии с законодательством являются гарантами тайны банковского счета, операций по счету и сведений о клиенте (статья 1076 Гражданского кодекса Украины). Сейчас по решению суда правоохранители и налоговые органы могут получить доступ к информации, которая содержит банковскую тайну, но для этого им необходимо привести доводы.

Ранее в НБУ выступали категорически против отмены банковской тайны - то есть внесудебного доступа к сведениям о банковских счетах.

"Значение института банковской тайны является не менее важным, чем определенный в Конституции принцип презумпции невиновности, которая составляет фундамент доверия в обществе", - сказал глава НБУ Андрей Пышный.

Отмена тайны

Напомним, Минфин в последнем меморандуме с МВФ сообщил о дискуссии с НБУ о расширении оснований для досудебного доступа налоговиков к информации о поступлениях на банковские счета налогоплательщиков, в соответствии с директивами ЕС.

В Бюджетной декларации на 2026-2028 годы Минфин сообщил о планах "расширения оснований для внесудебного доступа налоговых органов к информации об объемах средств, поступающих на банковские счета налогоплательщиков".

Подробнее о банковской тайне читайте в материале РБК-Украина "Банковская тайна. Кто и почему может получить информацию о счетах украинцев".

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