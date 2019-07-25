Банкіри дали прогноз щодо умов кредитування на наступні 12 місяців

Українські банки очікують зростання обсягів кредитування протягом наступних 12 місяців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати "Опитування про умови банківського кредитування" за ІІІ квартал 2019 року, проведеного Національним банком.

За даними опитування, 74% респондентів прогнозують збільшення портфеля корпоративних кредитів у наступні 12 місяців, а 70% - роздрібних.

Як зазначають в НБУ, такі очікування зберігаються вже близько року для роздрібного й корпоративного кредитування.

"Окремі великі банки очікують несуттєвого зниження якості кредитного портфеля домогосподарств. Водночас респонденти вважають, що якість кредитів бізнесу не зміниться", - йдеться в повідомленні.

Опитування проводилося з 19 червня до 10 липня 2019 серед кредитних менеджерів 50 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 99%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками або прогнозами Національного банку України.

Як повідомляло РБК-Україна, у II кварталі 2019 року очікування керівників українських підприємств щодо ділової активності трохи погіршилися. За даними опитування НБУ, індекс ділових очікувань на наступні 12 місяців становить 117,8% (у попередньому кварталі - 119,7%).

Нагадаємо, індекс споживчих настроїв в Україні в червні 2019 року склав 82,4, що на 0,4 п. менше, ніж у травні.