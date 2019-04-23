Банкіри дали прогноз за обсягами та умовами кредитування на рік

Українські банки очікують зростання обсягів кредитування протягом наступних 12 місяців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати "Опитування про умови банківського кредитування" за II квартал, проведеного Національним банком.

За даними опитування, 76% респондентів прогнозують збільшення портфеля корпоративних кредитів у наступні 12 місяців, а 74% - роздрібних.

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Поточние опитування виявило незмінність внутрішніх вимог банків до корпоративним позичальникам. При цьому в I кварталі стандарти кредитування домогосподарств пом'якшилися у споживчому кредитуванні не змінилися для іпотеки.

Рівень схвалення заявок на I квартал на споживчі кредити дещо збільшився: 26% респондентів схвалювали більше заявок, баланс відповідей склав 23%. Ця тенденція триває з III кварталу 2015 року.

Опитування проводилося з 19 березня по 10 квітня 2019 серед кредитних менеджерів 50 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 98%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками або прогнозами Національного банку України.

Нагадаємо, в березні 2019 року процентні ставки по новими кредитами банків для населення в національній валюті становили 29,5% річних, що на 2,0 в.п. нижче, ніж у лютому (31,5%).

Як повідомляло РБК-Україна, чистий прибуток платоспроможних банків України в січні-березні 2019 року склав 13,2 млрд грн, що в 1,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.