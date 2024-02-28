Банкир рассказал о долгах государства перед банками по программе "Доступные кредиты 5-7-9"

Он напомнил, что в 2023 году на компенсацию банковских ставок по программе "Доступные кредиты 5-7-9" в госбюджете было заложено 16 млрд грн. Год был завершен с большими долгами Фонда развития предпринимательства (ФРП) перед банками. На 2024 год заложено 18 млрд грн. С учетом имеющихся прогнозов, программа не может развиваться с такой динамикой, которая нужна, уверен банкир.

Вместе с тем он убежден, что долги государства перед банками в части компенсации процентных ставок будут погашены. Кроме того, международные фонды продолжат давать средства.

Если же у государства возникнут сложности с помощью банкам и бизнесу своими льготными программами, то, уверен собеседник "РБК-Украина", "караула" не будет.

"На сегодняшний день далеко не все украинские банки есть в программе "Доступные кредиты 5-7-9". Но они продолжают кредитовать. Нужно отходить от полагания исключительно на государство", - говорит Владимир Мудрый.

Напомним, по данным директора Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашовой, к началу 2024 года сумма задолженности государства перед банками по компенсации процентных ставок по кредитам в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9" достигла 7 млрд грн.

По состоянию на середину февраля государство уже около пяти месяцев не выплачивало компенсацию банкам.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине в ближайшее время планируют ввести ряд мер в помощь украинскому производителю. В частности, речь идет об адаптации действующих государственных программ поддержки бизнеса под цели платформы "Сделано в Украине".