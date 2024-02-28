Владимир Мудрый, ОТП Банк: Одними лишь доходами банков экономику не восстановить

О возможной покупке Сенс Банка, уменьшении доли государства в банковском секторе, заработках финучреждений на государстве и международных донорах, результатах работы сектора во время войны, проблемах с кредитованием и будущем украинского бизнеса – рассказал в интервью РБК-Украина глава правления украинской "дочки" венгерской банковской группы ОТР Владимир Мудрый.

О возможной покупке банка

– В конце января замминистра финансов Юрий Драганчук заявил, что правительство готовится к продаже двух государственных банков, на которые уже есть потенциальные покупатели. Речь об Укргазбанке и Сенс Банке. Одним из претендентов на покупку Сенс Банка якобы является венгерская группа OTP Bank Plc. Так ли это? Расскажите, пожалуйста, подробности!

- Что касается перспективы уменьшения доли государства в банковском секторе – это как минимум отвечает требованиям Международного валютного фонда.

С одной стороны, в нашей стране продаются и покупаются квартиры, автомобили, земля, а вот продажа-покупка банков якобы "не ко времени".

Относительно того, интересуется ли ОТР Group покупкой банков в Украине, отмечу, что группа знает толк в покупке и продаже банков. Практически каждый год происходит слияние или поглощение с участием группы. Основной ее акцент – на странах Центральной и Восточной Европы. В прошлом году группа также вышла на азиатский рынок – в Узбекистан, приобретя Ipoteka Bank. Это будет первый коммерческий банк в Узбекистане. Таким образом, ОТР Group осуществила первую приватизацию банка в этой стране.

А уже 9 февраля 2024 года группа продала банк в Румынии. Покупки и продажи проходят в соответствии со стратегическим видением группы. Допускаю, что продажа банка в Румынии будет не последним анонсом в текущем году.

– ОТР Group покидает Румынию после 20 лет работы там. Что произошло? Какая причина продажи?

– За этим решением стоят стратегические приоритеты группы. Искусство – не только правильно покупать, но и знать, когда продавать. Так что если есть выгодное предложение, то банки продаются и покупаются.

– То есть это просто бизнес?

– Да, это обычное бизнес-решение.

- Может ли выход ОТР Group с румынского рынка привести к ее активизации в Украине? Например, группа могла бы влить дополнительный капитал в украинскую "дочку" или купить новый банк в Украине. Например, Сенс Банк.

- Капитала в украинском ОТП Банке предостаточно. Последняя статистика от НБУ свидетельствует, что по показателю достаточности капитала мы входим в топ-3 украинских банков. По итогам оценки устойчивости, проведенной Национальным банком Украины, норматив достаточности основного капитала в ОТП Банке составил 7,234 млрд грн, или 19,09% при необходимых уровнях показателей 7%. Регулятивный капитал составляет 12,315 млрд грн. Его норматив достаточности – 32,5% при требуемом уровне 10%.

Что касается стратегии дальнейшего развития, то следует отметить, что ОТР Group находится в постоянном поиске банков на покупку.

– В Украине уже нашли банк для покупки?

- Давайте так: продается ли что-нибудь сейчас в Украине?

– Да. Продается. Как минимум у государства есть желание продать некоторые банки.

– Да, желание у государства есть. Но украинское государство еще ни разу не продавало банки. Механизма продаж банков пока нет. Соответствующая законодательная основа отсутствует.

- Давайте расставим точки над "i". ОТР Group готова рассматривать украинские банки на предмет возможного приобретения?

– Группа остается на украинском рынке. Украинский рынок рассматривается как имеющий перспективы развития.

– То есть подробностей относительно возможного приобретения Сенс Банка, например, мы сейчас от вас не услышим?

– Чтобы дать ответ, нужно понимать, какой будет процедура продажи.

О продаже государством банков

– Как вы оцениваете перспективы выхода государства из капитала банков во время войны?

- Должно ли государство держать столько банков? – Нет. Должно ли государство продавать банки, в том числе сейчас? – Да. Это не профильный актив государства.

В каждый момент времени есть своя цена на активы. Есть периоды роста и падения цен на рынке. Но это подлинная рыночная цена. Поэтому не нужно говорить, что "сейчас не ко времени". Актив стоит столько, сколько за него платят.

– Сколько может стоить Сенс Банк?

- Банки оцениваются в зависимости от размера капитала. В Европе коэффициент оценки банков – от 0,7 до 1 капитала.

– А какой вы считаете справедливую цену на банки в Украине во время войны?

– Как патриот?

– Как бизнесмен.

– Сейчас доходность банков достаточно высока. И речь идет не только об украинском рынке. Так, по результатам прошлого года европейские банки заработали рекордную прибыль около 100 млрд евро. То есть сама отрасль становится более привлекательной, это мировая тенденция. Банковский рынок обладает достаточно высокой маржинальностью, и это тоже нужно учитывать.

- Какой вы считаете справедливую цену на украинские банки сейчас?

– Давайте держать Европу в качестве ориентира. Многое в цене зависит от того, что именно ты покупаешь – наличия инфраструктуры, клиентской базы, бизнес-модели и т.д.

- Правильно ли я понимаю: для государства сейчас не очень выгодно продавать, но для бизнеса – именно тот момент, чтобы покупать?

- Известен психологический эффект: продавец чашки кофе всегда оценивает его вдвое дороже, чем покупатель. Я бы не оперировал категориями "выгодно-невыгодно". Речь идет о цене, которую потенциальный покупатель реально готов заплатить. Если продавец считает, что цена для него невыгодна, что через несколько лет он сможет заработать больше, пожалуйста, продавайте через несколько лет.

- Итак, насколько реалистичны, по вашему мнению, перспективы выхода государства из капитала банков еще во время войны?

– Рынок в Украине не остановился. Я думаю, это абсолютно реалистично.

– Какие из государственных банков могут быть проданы в первую очередь?

- Представителем акционера в государственных банках является заместитель министра финансов. Он сделал соответствующее объявление.

- Таким образом, как минимум речь может идти об Укргазбанке и Сенс Банке?

- Думаю, если замминистра об этом говорит, то у него есть соответствующие данные.

- Когда, при каких условиях и как может произойти приватизация (возможно, частичная) отдельных государственных банков?

– Самым сложным будет определить цену продажи банков. Для этого государству нужно будет нанять независимого эксперта, который понимает международный рынок и сможет "примирить" продавца и потенциальных покупателей.

– Это может быть проблемой – нахождение таких экспертов?

– Нет, это не проблема. Но это обязательно нужно сделать.

О бизнесе ОТП Банка

– Вы недавно заявили, что ОТП Банк намерен стать хабом по распределению грантов от международных финансовых партнеров и доступа к программам льготного кредитования бизнеса. Как вы планируете этого достигать, и что в итоге получит ОТП Банк, бизнес и государство?

– Мы видим в этом основную нашу цель. Нам импонирует подход международных партнеров к реализации грантовых и льготных программ. Первым и основным критерием, который закладывают в свои программы наши партнеры – Международная финансовая корпорация (IFC), USAID и EBRD – это увеличение количества рабочих мест. Второй критерий – увеличение выручки компании. Они готовы выделять финансовую поддержку, если бизнес создает прибавочную стоимость для экономики. Третьим критерием для наших партнеров является соблюдение ESG-стандартов относительно положительного влияния на внешнюю среду, устойчивого развития, реализации социальных проектов, прозрачности ведения бизнеса.

Цель сотрудничества ОТП Банка с международными организациями – создание мультипликатора для экономики. Если упомянутые критерии будут вторичными, то мультипликатор будет гораздо меньшим.

Что мы можем дать этим партнерам? Часто наши подходы к оценке клиентов достаточно требовательны по сравнению со многими конкурентами. Мы всегда сможем четко отчитаться, куда пошли средства партнеров.

Главная цель международных финансовых организаций – помощь бизнесу в Украине через партнера, которому можно доверять.

– А кто конкуренты ОТП Банка на этом поприще? Наверное, не только ОТП Банк претендует на то, чтобы стать хабом по распределению средств для бизнеса? Среди конкурентов, пожалуй, – и государственные банки?

– Важно иметь не только желание, но и способность. Банковский бизнес – это про капитал. У ОТП Банка капитала достаточно. Кроме того, важно иметь отлаженные процессы бизнес-кредитования.

Наверное, все банки будут приобщаться к кредитованию бизнеса, и это хорошо. Конкуренция, безусловно, будет.

До 2022 года ни ЕБРР, ни IFC не имели договоров о распределении рисков с государственными банками в Украине. Сейчас роль государства выросла многократно, госбанки кредитуют и в рамках государственных программ, и в рамках соглашений с международными финансовыми партнерами. Универсальный банк – это хорошо.

Но ОТП Банк видит свои стратегические конкурентные преимущества именно в специализации. И считаем, что сможем оказывать максимальный уровень качества услуг. Фокусировка дает максимальный эффект.

– Какой бизнес будет реципиентом средств, полученных от международных партнеров через ОТП Банк?

– Большинство проектов финансирования от международных партнеров направлены на помощь малому и среднему бизнесу. Приоритетные отрасли – производство, в том числе экспортно ориентированное, переработка.

Осенью прошлого года ОТП Банк заключил соглашение о получении гранта с агентством США по международному развитию USAID. В рамках соглашения предприятия малого и среднего бизнеса получают от нас целевое финансирование на пополнение оборотных средств по ставке 7% годовых (в течение первого года действия кредитного договора). Согласно условиям гранта, это компании из критических секторов экономики, предприятия, пострадавшие в результате войны или имеющие в структуре собственности женщин, а также нуждающиеся в факторинговом финансировании.

Доля критических индустрий в выданных грантах ориентировочно составляет 40%, релоцированного бизнеса – 30%, доля бизнеса, которым владеют или управляют женщины, – еще 30%.

Кроме того, ОТП Банк предлагает клиентам МПБ инвестиционные кредиты на приобретение энергоэффективной техники и оборудования с возможностью возмещения до 20% полученных средств в рамках программы ЕБРР.

- А как насчет финансирования крупного бизнеса?

– Грантовые программы от международных финансовых партнеров, как правило, не распространяются на крупный бизнес. Кроме того, крупный бизнес сейчас обладает высоким уровнем ликвидности. И сама банковская система обладает высокой ликвидностью. Я не вижу серьезных ограничений в возможностях банковского финансирования крупного бизнеса.

Однако крупный бизнес нуждается в эффективных механизмах risk sharing и страховании военных рисков. Сейчас для него самое время говорить об инвестиционных проектах, но военные риски очень сдерживают их финансирование.

– Предусматривает ли стратегия ОТП Банка участие в страховании бизнеса от военных рисков?

– Этим занимается страховой бизнес. Банк либо принимает на себя военные риски, либо кому-то платит за страхование этих рисков.

– На чем ОТП Банк планирует зарабатывать в 2024 году?

– Любой бизнес должен зарабатывать, создавая прибавочную стоимость и удовлетворяя потребности своих клиентов. Фокус будет на кредитовании.

– В каких государственных программах вы видите место для ОТП Банка в 2024 году? Какое это место?

– С одной стороны, мы стараемся быть партнером практически во всех государственных программах. Мы работаем по программе "5-7-9", к тому же у нас есть факторинг и лизинг по этой программе. Буквально в последние дни прошлого года начала работу государственная программа "Доступный факторинг", оператором которой является Фонд развития предпринимательства. ОТП Банк работает с факторингом с 2005 года, поэтому мы одними из первых присоединились к этой программе.

А "ОТП Лизинг" (компания, которая входит в состав ОТП Групы в Украине) - сейчас единственная лизинговая компания, которая будет предоставлять программу "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%".

Сейчас также рассматриваем участие в программе "єОселя". Но посмотрим, какая будет складываться ситуация с ипотекой.

О государстве и кредитовании

– Какие перспективы программы "5-7-9" сегодня?

- Считаю, что на этом этапе нужно максимально переформатировать программу "5-7-9". Известно, что сейчас существует большая задолженность Фонда развития предпринимательства (ФРП) перед банками по компенсации льготных ставок. Деньги, заложенные в госбюджет на компенсацию этих ставок, очень ограничивают программу.

Так, в 2023 году на компенсацию банковских ставок по программе "5-7-9" в госбюджете было заложено 16 млрд грн. И год завершен с большими долгами ФРП перед банками. На 2024 год заложено 18 млрд грн. С учетом имеющихся прогнозов программа не может развиваться с необходимой динамикой.

Государству необходимо пересмотреть эту программу. "5-7-9" абсолютно эффективно себя показала в 2022-23 годах для поддержки бизнеса, и сейчас мы должны давать мультипликатор этим средствам.

К примеру, по программе "5-7-9" более 25% льготных кредитов выдаются на оборотные средства. Значительная часть выдается предприятиям торговли. Этот подход нужно пересмотреть, потому что торговля – это в значительной степени импорт. Мы же должны финансово помогать тем, кто покупает у украинского производителя. А бизнес, который занимается переработкой, покупая у украинского производителя, должен получать максимальную помощь от государства. Так что программа просто требует максимально быстрого пересмотра. Считаю, что сейчас нужно сконцентрироваться на инвестиционных кредитах и ссудах промышленности.

- Насколько реалистично надеяться, что наполнение программы "5-7-9" будет увеличено?

– Я уверен, что долги государства перед банками в части компенсации процентных ставок будут погашены. Кроме того, международные фонды продолжат давать средства.

Но если мы видим, что средства программы используются неэффективно, нужно менять параметры программы.

– А если государство не сможет помочь своими льготными программами?

– "Караула" не будет. На сегодняшний день далеко не все украинские банки находятся в программе "5-7-9". Но ведь они продолжают кредитовать. Нужно отходить от полагания исключительно на государство.

- Но ведь много лет, пока государство не запустило ряд льготных программ типа "5-7-9", банки не спешили кредитовать реальный сектор экономики. Мало того, во время войны украинские банки предпочли покупку депозитных сертификатов НБУ вместо кредитования вне льготных государственных программ, и заработали на этом безумные деньги. Так стоит ли ждать активизации банковского кредитования сейчас?

- Ситуация выглядит следующим образом: банки заработали прибыли, заплатили 50% налога на прибыль, дальше платят 25% налога, государство задолжало банкам миллиарды гривен компенсации ставок по кредитам, банки вложили большие средства в ОВГЗ, чтобы финансировать госбюджет – и мы говорим, что банки не кредитуют. Основной вопрос: а спрос на кредиты со стороны производителей есть?

Следует в большей степени ориентировать программу "5-7-9" на кредитование именно производства и переработки, а не финансирование оборотных средств.

Кроме того, в условиях войны государство должно увеличить свою роль как заказчика и покупателя на рынке. Под контракты с государством можно реализовывать наилучшие инвестиционные проекты.

О прибылях банков

- Как вы оцениваете ситуацию, сложившуюся в 2023 году, когда банки в Украине "умудрились" заработать сверхприбыли на фоне войны? И как в контексте вышесказанного оцениваете введение государством специальной ставки налогообложения прибыли банков (50% в 2023-м и 25% в 2024 году)?

- Все говорят, что банки в 2023 году заработали сверхприбыли во время войны, потому что это медийная история. Но сравнивал ли кто-то прибыль банков с доходами в других секторах?

Имеем дело с психологическим феноменом: мы утверждаем, что что-то стоит дорого, но ни с чем не сравниваем.

В случае с банками речь идет о прибылях на вложенный собственный капитал. Вот, например, общие активы ОТП Банка – 102 млрд грн, капитал – 15,8 млрд грн. И мы заработали на этот капитал 3,7 млрд грн. В целом уплатили налоги 4,8 млрд грн. При этом нам говорят, что это сверхприбыли. Давайте сравнивать с заработками в других индустриях.

Возьмем, например, гемблинг. Индустрия уплатила 10 млрд грн налогов. А какая у этих компаний прибыль? И какой у них вложенный капитал? Ставка налогообложения гемблинговых компаний – 18%. А налогообложение банков – 50% в 2023 году и 25% в дальнейшем. Есть и другие индустрии.

Надо понимать: если банк убыточный, то люди будут изымать оттуда деньги. Поэтому мы работаем так, чтобы люди не выводили средства из банковской системы.

Кроме того, во время войны банки не выводят дивиденды за границу. Деньги остаются в Украине. На эти деньги мы можем завтра кредитовать.

- Какова ситуация с устойчивостью банков? Можно ли в полной мере доверять успокаивающим выводам НБУ по итогам прошлогоднего стресс-тестирования системных банков?

– Да, ситуация с устойчивостью банков нормальная. Регулятор делает свою работу профессионально. Восстановили все требования по ликвидности, ужесточаются требования к капиталу. С точки зрения придирчивого отношения к бизнес-моделям банков регулятор делает все максимально, чтобы система оставалась стабильной и прогнозируемой.

– ОТП Банк тоже проходил стресс-тестирование от НБУ в 2023 году? Каковы его результаты?

– Это было не стресс-тестирование, а проверка качества активов. Практически по каждому заемщику проверяли уровень сформированных резервов в зависимости от динамики показателей бизнеса до 2022 года и после 2022 года. Проверяли то, как мы оценивали перспективы обслуживания долгов по кредитам: обслуживаемым сейчас и реструктуризированным. Проверяли залогы по кредитам: ликвидны они или нет, оценивали ли мы их, имеем ли к ним доступ, где они находятся, как мы это оценили на случай, если нужно будет осуществлять принудительное взыскание и т.д.

Фактически мы не доформировывали резервы. Результат проверок не отразился на уровне капитала. Были некоторые замечания, но минимальные.

- Какова ситуация с NPL в банке?

- К концу 2023 года – 22%, совсем неплохой уровень как для военного времени. К тому же нам удалось стабилизировать ситуацию через применение различных инструментов по смягчению финансовой нагрузки на клиентов и выйти на управление отдельными сегментами портфеля или соглашениями. Заемщики, которые не смогли восстановиться в 2023 году, перешли в пул таких, по которым процесс будет достаточно долгим. Это либо те бизнесы, которые остались на оккупированной территории, либо бизнесы, где полностью уничтожен залог, являвшийся единственным бизнесом заемщика.

И снова о государстве и банках

– Недавно обнародованная Кабмином Национальная стратегия доходов до 2030 года предусматривает, в частности, необходимость введения широкой практики раскрытия банковской тайны для налоговых органов. Как вы оцениваете подобную инициативу?

– Сейчас трудно комментировать, ведь непонятны механизмы имплементации правительственных инициатив. Но я рекомендовал бы все возможные изменения в налогообложении обсуждать комплексно в рамках единой стратегии доходов.

– НБУ планирует в 2024 году возобновить довоенное регулирование банков, в частности усилить требования к капиталу и ликвидности. Не спешит ли регулятор, по вашему мнению? И справятся ли банки?

– Есть несколько аспектов этого вопроса. Во-первых, если мы хотим, чтобы банковская система была стабильной, такой, как она есть сейчас, то требования к деятельности банков должны быть взвешенными.

Во-вторых, Украина идет в Европу, поэтому соответствующие требования регулятора необходимы, в частности, в связи с обязательствами в рамках интеграции с ЕС.

Легко ли банкам выполнять повышенные требования регулятора? Конечно, для банков это означает дополнительные расходы. Но это наши обязательства перед Европейским Союзом.

Мы в постоянном диалоге с Национальным банком, и НБУ идет навстречу банкам. В частности, предоставляет переходный период, постепенно повышая требования.

– Банки справятся?

– С этим банки точно справятся. Впрочем, надо учитывать, что только доходы банков не могут восстановить экономику. Тот факт, что у банков есть деньги, – хорошо для реального сектора. Но нужно думать, как восстановить спрос на ресурсы, про создание новых рабочих мест, возобновление бизнеса. И это общая задача для государства, бизнеса и банков.