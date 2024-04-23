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Банки снизят ставки по депозитам для населения, - опрос НБУ

Фото: ставки по депозитам для населения упадут (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В апреле-июне 2024 года почти все украинские банки ожидают снижения стоимости депозитов и для домохозяйств, и для корпораций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Опрос о банковском фондировании НБУ (II квартал 2024 года).

По результатам опроса, в I квартале впервые с 2021 года банки указали на уменьшение объема привлечений от населения. Цена депозитов населения незначительно увеличилась, преимущественно у отдельных крупных банков.

Падение привлечений от домохозяйств банки объясняли понижением предложения. Уровень процентных ставок, по мнению банков, не влиял на изменение объема депозитов клиентов.

По прогнозам респондентов, во ІІ квартале объемы привлечения увеличатся как от населения, так и от бизнеса.

Текущий Опрос о банковском фондировании проводился с 18 марта по 8 апреля 2024 года среди менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Ответы дали 26 финансовых учреждений, их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 96%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.

 

Ставки по депозитам

Напомним, в марте 2024 года ставки банков по новым депозитам в гривне для населения снизились с 11,4% до 11,3% годовых. Ставки по новым депозитам в валюте остались на уровне 1,0%.

В марте НБУ снизил учетную ставку до 14,5%. От нее зависит ставка по депозитным сертификатам, по которым банки размещают средства в НБУ, привлеченные у населения. НБУ снизил ставку по трехмесячным депозитным сертификатам на 1,5 п.п. до 17,5%. Это приведет к понижению ставок по депозитам.

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