Банки снизили ставки для населения: сколько стоит кредит

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали с 4,2% до 3,7% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в ноябре выросли с 19,7% до 20,8% годовых, по валютным упали с 6,0% до 5,4%.

Кредитный портфель банков за ноябрь сократился на 0,6% до 1 047 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 0,8% до 225 млрд гривен, предприятий сократился на 0,5% до 795 млрд гривен.