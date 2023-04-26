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Банки увеличивают кредитование населения и смягчают требования к заемщикам

Фото: банки ожидают увеличения кредитования (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Банки существенно улучшили свои ожидания развития кредитования в Украине. Во II квартале банкиры прогнозируют рост спроса на розничные кредиты, а больше всего - на ипотеку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Опрос об условиях банковского кредитования НБУ (II квартал 2023 года).

Текущий раунд опроса зафиксировал улучшение ожиданий смены ключевых показателей будущего кредитования. Около 65% респондентов ожидают роста корпоративного портфеля, а 38% - розничного.

"Доля банков, ожидающих роста объемов кредитования бизнеса, восстановилась до довоенного уровня", - говорится в обзоре.

Впервые с IV квартала 2021 года банки смягчили стандарты кредитов населению, в большей степени потребительских. Этому способствовало улучшение ожиданий экономической активности. Лучшие курсовые ожидания и рост платежеспособности населения также повлияли на смягчение стандартов потребительских ссуд. Стандарты ипотеки смягчились благодаря активизации конкуренции банков и меньшим инфляционным ожиданиям, говорится в обзоре.

По результатам опроса, в I квартале уровень одобрения заявок физических лиц, как на потребительские, так и на ипотечные кредиты, возрос. Банки существенно не изменили условия одобрения заявок кредитов на недвижимость. В то же время финучреждения заметно увеличили размеры потенциальных потребительских ссуд, отмечают в НБУ.

Текущий опрос об условиях банковского кредитования проводился с 17 марта по 7 апреля 2023 года среди кредитных менеджеров банков. Ответы дали 26 финансовых учреждений, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 96%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.

Напомним, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в марте 2023 года в национальной валюте составили 36,4% годовых. По сравнению с февралем ставки выросли на 0,4 п.п.

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