Банки увеличивают кредитование населения и смягчают требования к заемщикам

Текущий раунд опроса зафиксировал улучшение ожиданий смены ключевых показателей будущего кредитования. Около 65% респондентов ожидают роста корпоративного портфеля, а 38% - розничного.

"Доля банков, ожидающих роста объемов кредитования бизнеса, восстановилась до довоенного уровня", - говорится в обзоре.

Впервые с IV квартала 2021 года банки смягчили стандарты кредитов населению, в большей степени потребительских. Этому способствовало улучшение ожиданий экономической активности. Лучшие курсовые ожидания и рост платежеспособности населения также повлияли на смягчение стандартов потребительских ссуд. Стандарты ипотеки смягчились благодаря активизации конкуренции банков и меньшим инфляционным ожиданиям, говорится в обзоре.

По результатам опроса, в I квартале уровень одобрения заявок физических лиц, как на потребительские, так и на ипотечные кредиты, возрос. Банки существенно не изменили условия одобрения заявок кредитов на недвижимость. В то же время финучреждения заметно увеличили размеры потенциальных потребительских ссуд, отмечают в НБУ.

Текущий опрос об условиях банковского кредитования проводился с 17 марта по 7 апреля 2023 года среди кредитных менеджеров банков. Ответы дали 26 финансовых учреждений, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 96%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.