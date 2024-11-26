ua en ru
Вт, 26 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Банки увеличили ввоз наличной валюты в Украину до максимума с начала года

Украина, Вторник 26 ноября 2024 13:02
UA EN RU
Банки увеличили ввоз наличной валюты в Украину до максимума с начала года Фото: Банки ввезли в Украину валюты на 1,7 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в октябре 2024 года, составил 1, 684 млрд долларов. Это на 29,0% больше чем в сентябре (1,306 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, банки ввезли в Украину максимальный объем валюты с января текущего года (1,864 млрд долларов)

При этом банки ввезли за октябрь 1,150 млрд наличных долларов, что на 6,9% больше, чем в сентябре (1,075млрд долларов).

Объем наличных евро вырос на 131% до 531,7 млн долларов в эквиваленте (229,6 млн в сентябре).

Банки увеличили ввоз наличной валюты в Украину до максимума с начала года

По данным НБУ, за октябрь из Украины вывезли валюты на 134,6 млн долларов.

Спрос на валюту

Население Украины в октябре 2024 года купило в банках 1,394 млрд долларов - рекордный за 12 лет объем валюты (в ноябре 2012 года - 1,523 млрд долларов). С начала года украинцы купили в банках 9,626 млрд долларов.

Иностранная валюта (доллары и евро) является главной формой сбережений украинцев. По данным НБУ, за январь-сентябрь 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 11,7 млрд долларов (в прошлом году - 8,1 млрд долларов). Всего на руках у населения и бизнеса может быть около 130 млрд долларов, что гораздо больше всех гривневых активов (2,4 трлн гривен).

.

Как отметил бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин, начиная с июля по нетто-итогу наблюдается полная конвертация новых поступлений гривневых средств в иностранную валюту, то есть конвертируются не только новые потоки, но уже накопленные гривневые сбережения

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Банки
NEWS
За сутки россияне потеряли на фронте 1480 солдат и 6 танков, - Генштаб
За сутки россияне потеряли на фронте 1480 солдат и 6 танков, - Генштаб
DAILY
Снайперы "Удав" и "Физрук": Нет особых эмоций, когда убиваем врага. Это – работа
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Снайперы "Удав" и "Физрук": Нет особых эмоций, когда убиваем врага. Это – работа