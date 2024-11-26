Банки увеличили ввоз наличной валюты в Украину до максимума с начала года

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в октябре 2024 года, составил 1, 684 млрд долларов. Это на 29,0% больше чем в сентябре (1,306 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Таким образом, банки ввезли в Украину максимальный объем валюты с января текущего года (1,864 млрд долларов)

При этом банки ввезли за октябрь 1,150 млрд наличных долларов, что на 6,9% больше, чем в сентябре (1,075млрд долларов).

Объем наличных евро вырос на 131% до 531,7 млн долларов в эквиваленте (229,6 млн в сентябре).

По данным НБУ, за октябрь из Украины вывезли валюты на 134,6 млн долларов.

Спрос на валюту

Население Украины в октябре 2024 года купило в банках 1,394 млрд долларов - рекордный за 12 лет объем валюты (в ноябре 2012 года - 1,523 млрд долларов). С начала года украинцы купили в банках 9,626 млрд долларов.

Иностранная валюта (доллары и евро) является главной формой сбережений украинцев. По данным НБУ, за январь-сентябрь 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 11,7 млрд долларов (в прошлом году - 8,1 млрд долларов). Всего на руках у населения и бизнеса может быть около 130 млрд долларов, что гораздо больше всех гривневых активов (2,4 трлн гривен).

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