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Банки увеличат кредитование населения и смягчат требования к заемщикам

Фото: банки увеличат кредитование населения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Результаты опроса банков свидетельствуют об оптимизме респондентов относительно возобновления кредитования. В следующем квартале банки ожидают смягчения стандартов кредитования населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Опрос об условиях банковского кредитования НБУ (III квартал 2023 года).

Спрос на ипотеку увеличивается третий квартал подряд, а на потребительские кредиты увеличился впервые с IV квартала 2021 года.

"Прежде всего, спрос домохозяйств на кредиты стимулируют более низкие процентные ставки. Перспективы рынка недвижимости дополнительно поддержали спрос на ипотеку, а более высокие расходы на товары долгосрочного пользования и покупку иностранной валюты - спрос на потребительские кредиты. Однако имеющиеся сбережения домохозяйств и конкуренция банков сдержали интерес населения к потребительским кредитам", - говорится в обзоре.

В ІІІ квартале банки ожидают дальнейшего роста спроса населения на кредиты.

Стандарты для заемщиков

Банки смягчают стандарты кредитов домохозяйствам второй квартал подряд. "Самый весомый фактор смягчения стандартов для ипотечного кредитования - конкуренция между банками, а для потребительского - положительные ожидания платежеспособности потребителей", - говорится в обзоре. В ІІІ квартале банки планируют и дальше смягчать стандарты одобрения как для ипотечных, так и для потребительских кредитов.

"Количество одобренных заявок на ссуды населению и дальше увеличивается. Повышение соотношения суммы кредита и стоимости ипотечного залога положительно влияло на одобрение ипотечных кредитов, а больший размер кредита - на получение потребительских ссуд", - отмечают в НБУ.

Текущий опрос об условиях банковского кредитования проводился 13 июня по 7 июля 2023 года среди кредитных менеджеров банков. Ответы дали 26 финансовых учреждений, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 96%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.

Напомним, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2023 года в национальной валюте упали на 0,3 п.п. до 36,1% годовых. Кредитный портфель сократился.

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