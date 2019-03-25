Банки увійшли в період показового росту

25 березня 2019 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна) підвело підсумки свого вже двадцять четвертого «Рейтингу надійності (привабливості) банківських депозитів». Підсумки 2018 року для банківської системи України стали періодом показового зростання. Загальний обсяг прибутку банків після оподаткування за 2018 рік склав майже 21,725 ​​млрд. грн., обсяг чистого процентного доходу перевищив 73,1 млрд. грн., а чистого комісійного доходу — 37,81 млрд. грн. З 60-ти банків, які брали участь в рейтингу, 29 показали зниження NPL (поганих кредитів), тільки 7 банків показали збиток і в жодного з 60-ти банків не було негативного чистого процентного доходу.

Рекорди рентабельності за підсумками 2018 року показали: Райффайзен Банк Аваль, ПриватБанк, УкрСиббанк, Креді Агріколь Банк, КРЕДОБАНК, Ідея Банк та інші.

ТОП-15 банків з найвищим рівнем надійності (привабливості) депозитів за ітогами 2018 року:

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

ПІРЕУС БАНК МКБ

ТАСКОМБАНК

КРЕДОБАНК

ПРИВАТБАНК

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК

УКРСИББАНК

АЛЬФА-БАНК

ГЛОБУС

УКРГАЗБАНК

ІДЕЯ БАНК

БАНК ФОРВАРД

ПРОКРЕДИТ БАНК

БАНК АЛЬЯНС

ОЩАДБАНК

Традиційно перше місце в рейтингу надійності банківських депозитів зайняв Райффайзен Банк Аваль. За 2018 рік банк зменшив суму NPL на 40,64%, на початок 2019 року частка NPL в кредитному портфелі банку становила всього 9,65%, що в 5,7 рази менше від середньо ринкового показника рівня NPL в банківському кредитному портфелі. 2018 рік банк закінчив з рекордним прибутком 5,088 млрд. грн.

Другу позицію в рейтингу зайняв Піреус Банк. Істотно піднятися в рейтингу банку дозволив цілий ряд позитивних факторів. За даними НБУ, 2018 рік банк закінчив із чистим прибутком 51,448 млн. грн., обсяг заборгованості кредитів, які не обслуговуються (NPL), банку за рік знизився на 75,78%, частка поганих кредитів в кредитному портфелі банку на 01.01.2019 року становила всього 5, 96%. Чистий процентний дохід Піреус Банку за 2018 рік склав 220,561 млн. грн., що на 27,53% більше, ніж за 2017 рік. За 2018 рік Піреус Банк забезпечив приріст власного капіталу на 12,2% за рахунок прибутку 2018 року.

Стабільно третю позицію в рейтингу надійності займає ТАСКОМБАНК. На даний момент це єдиний банк з українським капіталом в ТОП-5 банків з надійними депозитами. За даними НБУ, за 2018 рік ТАСКОМБАНК отримав прибуток 429,257 млн. грн., наростив чистий процентний дохід на 28,5% в порівнянні з 2017 роком. Також банк на початок 2019 року підтримував частку NPL в кредитному портфелі на рівні 12%, що більш ніж в 2 рази краще, ніж в середньому по банках без участі держави в капіталі. За 2018 рік ТАСКОМБАНК наростив власний капітал на 129,97%. Денис РАКОВСЬКИЙ, директор з продажу роздрібного бізнесу ТАСКОМБАНКУ, повідомив: «ТАСКОМБАНК має стійкі позиції на ринку і продовжує демонструвати позитивну динаміку зростання. У 2018 році він став першим, хто завершив операцію зі злиття, об'єднавшись з ВіЕс Банком, і в результаті істотно зміцнив свої позиції за розміром активів серед банків. За підсумками минулого року банк на 90% збільшили статутний капітал. На сьогодні ТАСКОМБАНК входить в ТОП 17 найбільших банків країни за розміром активів».

Вже кілька кварталів поспіль в десятку лідерів рейтингу потрапляє ГЛОБУС БАНК. За даними НБУ, в 2018 році банку вдалося знизити обсяг NPL на 45,57%, на початок 2019 року рівень NPL в кредитному портфелі банку склав 10,46%. Чистий прибуток банку за 2018 рік склав 19,179 млн. грн., а чистий процентний дохід банку зріс на 103%. За словами Дмитра ЗАМОТАЄВА, Начальника Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ: «З початку березня багато банків почали дивитися в бік здешевлення вартості ресурсної бази. Станом на 15 березня близько 25% банків зменшили свої ставки по депозитах як в іноземній, так і в національній валютах. Середнє зменшення склало близько 0,3% в гривні і 0,1% в іноземній валюті. Зниження продовжиться і в другому кварталі 2019 року, якщо в економіці не буде серйозних потрясінь, а НБУ не збільшить облікову ставку».

Одинадцяту позицію в рейтингу найбільш надійних банків зайняв Ідея Банк. За даними НБУ, 2018 рік Ідея Банк закінчив з прибутком 336,271 млн. грн., забезпечивши приріст чистого процентного доходу на 59,82%. Також за 2018 рік банк забезпечив приріст власного капіталу на 69,91%. Основним акціонером АТ «Ідея Банк» є Getin Holding S.A. (Польща), який інвестує в компанії і банки з високим потенціалом росту, що працюють в секторі фінансових послуг для приватних клієнтів та малого бізнесу.

Стабільно в ТОП-15 входить Форвард Банк. Згідно з даними НБУ, чистий процентний дохід банку за 2018 рік склав 194,0 млн. грн. У 2018 році акціонери банку надали йому фінансову підтримку, забезпечивши приріст статутного капіталу на 113,21%. З числа банків, що беруть участь в рейтингу, — це найвищий темп приросту статутного капіталу. Надана зовнішня підтримка дозволяє банку не тільки успішно працювати, а й розширювати спектр операцій з клієнтами в період зростання прибутковості банківського сектора. Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank, коментуючи ринкову ситуацію, сказав: «За даними Національного банку України гривневі депозити населення в банківській системі в лютому поточного року зросли на 2,8% і склали 275 млрд. грн., також збільшилися і вклади у валюті до 8,5 млрд. доларів США. Таким чином, ми бачимо, що довіра до банківського сектору в останні роки стабілізувалося, українці зберігають свої заощадження в фінансових установах і зараз у банків немає проблем з ліквідністю».

Особливо хороші результати стали показувати банки зі 100% іноземним капіталом, які продовжують розформовувати резерви і нарощувати операційну прибутковість. А ось якщо не брати до уваги рекордні результати ПриватБанку і стабільно прибуткового Укргазбанку, в держбанках явно сталося гальмування у розвитку: і Ощадбанку, і Укрексімбанку потрібне зростання операційної рентабельності.