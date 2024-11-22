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Банки Украины показали рекордную прибыль: сколько заработали с начала года

Фото: банки Украины показали прибыль 125,6 млрд гривен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков за январь-октябрь 2024 года составила 125,6 млрд гривен. Это на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-октябрь 2024 года выросли на 15,2% до 420,7 млрд гривен, при этом процентные доходы выросли на 17,0% до 290,7 млрд гривен.

Расходы выросли на 31,7% до 295,1 млрд гривен. Банки увеличили отчисления резервы под будущие убытки до 5,6 млрд гривен.

Как заявили в НБУ, главные факторы прибыльности - сохранение высокой чистой процентной маржи и почти нулевые отчисления в резервы под ущерб от активных операций.

Налог на прибыль банков

В 2023 году для банков повысили налог на прибыль с 18% до 50%. Сейчас действует норма, по которой банки платят налог в 25%.

Однако Верховной Рада приняла закон о повышении ставки снова до 50%. Документ пока не подписан президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, по уточненным данным, банки Украины за весь 2023 года получили 82,680 млрд гривен чистой прибыли.

Рейтинг по прибыли возглавляет государственный ПриватБанк.

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