Банки Украины получили рекордную прибыль с начала года

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков за январь-апрель 2024 года составила 52,067 млрд гривен, что на 18,3% больше, чем за аналогичный период пришлого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, доходы банков за январь-апрель 2024 года выросли на 17,3% до 159,999 млрд гривен, при этом процентные доходы выросли на 25% до 84,944 млрд гривен.
Расходы выросли на 16,8% до 107,933 млрд гривен. Банки сократили отчисления резервы под будущие убытки на -1,972 млрд гривен.
Напомним, за весь 2023 года банки Украины получили 83,2 млрд гривен чистой прибыли. Рейтинг по прибыли традиционно возглавляет государственный ПриватБанк.
Ранее первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что прибыль, которую банки генерируют сегодня - это гарантия их устойчивости, ведь она позволяет банкам нарастить капитал. По ее словам, капитал также - залог более оживленного кредитования в будущем.