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Банки Украины готовы повысить ставки по депозитам для населения

Фото: банки повысят ставки по депозитам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В I квартале 2023 года банки ожидают увеличения объемов средств населения, вместе с тем объемы оптового фондирования и средств корпораций уменьшатся. Стоимость привлечений в дальнейшем будет расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Опрос о банковском фондировании НБУ (I квартал 2023 года).

Респонденты сообщили, что в течение ІV квартала 2022 года средняя стоимость фондирования выросла. Приблизительно у половины банков стоимость средств клиентов, как домохозяйств, так и корпораций, повысилась.

За IV квартал 2022 года объемы фондирования выросли в большинстве банков. Оценки роста объемов обязательств достигли рекордных значений с момента введения опроса во ІІ квартале 2021 года.

Более 80% респондентов отчитывалось об увеличении объема средств как домохозяйств, так и корпораций. Объем оптового фондирования, включающий выпуск облигаций, привлечение кредитов международных финансовых организаций (МФО) или материнских банков, долгосрочное рефинансирование и т.д., уменьшается четвертый квартал подряд.

Опрос о банковском фондировании проводился с 16 декабря 2022 года по 12 января 2023 года среди 26 менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Доля опрошенных финучреждений составляет 94% в общем объеме активов банковской системы. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.

Напомним, в декабре 2022 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 10,6% годовых по инфляции 26,6%.

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