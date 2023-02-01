Банки Украины готовы повысить ставки по депозитам для населения

Респонденты сообщили, что в течение ІV квартала 2022 года средняя стоимость фондирования выросла. Приблизительно у половины банков стоимость средств клиентов, как домохозяйств, так и корпораций, повысилась.

За IV квартал 2022 года объемы фондирования выросли в большинстве банков. Оценки роста объемов обязательств достигли рекордных значений с момента введения опроса во ІІ квартале 2021 года.

Более 80% респондентов отчитывалось об увеличении объема средств как домохозяйств, так и корпораций. Объем оптового фондирования, включающий выпуск облигаций, привлечение кредитов международных финансовых организаций (МФО) или материнских банков, долгосрочное рефинансирование и т.д., уменьшается четвертый квартал подряд.

Опрос о банковском фондировании проводился с 16 декабря 2022 года по 12 января 2023 года среди 26 менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Доля опрошенных финучреждений составляет 94% в общем объеме активов банковской системы. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.