Банки зберегли ставки для населення вище 30% річних: скільки коштує кредит

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли на 1,5 в.п. до 7,7% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у квітні зросли з 8,3% до 8,8% річних, за валютними зросли з 4,3% до 4,9%.

Кредитний портфель банків за місяць зріс на 1,8% до 969 млрд гривень, у т.ч. населення зріс на 1,0% до 208 млрд гривень, підприємств - зріс на 2,1% до 751 млрд гривень.