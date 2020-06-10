Банки знизили процентні ставки по кредитах для населення

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в травні 2020 року в національній валюті становили 36,9% річних. Це що на 1,0 в. п. нижче, ніж у квітні (37,9%).

Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли на 1,8 п.п. до 5,5% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у травні знизилися з 12,9% до 11,0% річних, за валютним зросли з 4,7% до 4,8%.

Кредитний портфель банків за місяць скоротився на 1,2% до 989 млрд грн, в т. ч. населення скоротився на 0,9% - до 209 млрд грн, підприємств - скоротився на 1,3% до 775 млрд грн.

Відзначимо, за даними "Опитування про умови банківського кредитування" за II квартал 2020 року українські банки констатують зменшення попиту на кредити з боку населення і бізнесу, встановлення більш жорстких стандартів кредитування і зростання запитів на реструктуризацію від підприємств-позичальників.

Нагадаємо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення у квітні 2020 року в національній валюті становили 37,9% річних, що на 0,6 в. п. вище, ніж у березні (37,3%).