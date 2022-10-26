Банки сокращают кредитование населения и ужесточают требования к заемщикам

Спрос

Спрос на кредиты населению снижается три квартала подряд. Сокращение обусловлено преимущественно ухудшением потребительских настроений. Негативно на спрос на ипотеку влияли ценовые условия - оценки их влияния исторически самые высокие. Дополнительно падение спроса на ипотеку усилили неблагоприятные перспективы рынка недвижимости. Главным фактором падения спроса на потребительские кредиты было сокращение расходов на товары длительного потребления, отметили в НБУ.

В IV квартале финучреждения ожидают дальнейшего сокращения спроса на кредиты населению, больше всего - на ипотеку.

Условия кредитования

По данным опроса, стандарты розничного кредитования усиливались в большей степени для ипотеки. Это повлияло на ухудшение ожиданий экономической активности и инфляционных ожиданий. Дополнительно на усиление стандартов ипотечных кредитов повлияли негативные ожидания по поводу перспектив рынка недвижимости, а потребительских кредитов - ожидание ухудшения платежеспособности потребителей и неблагоприятные курсовые ожидания.

В IV квартале стандарты кредитования населения будут усиливаться, в большей степени это касается ипотеки. По результатам текущего опроса уровень одобрения заявок на розничное кредитование сократился. Банки ужесточили условия одобрения заявок на ипотеку: увеличили процентные ставки, залоговые требования и соотношение суммы кредита и стоимости ипотечного залога. В то же время финучреждения снизили срок и размер потребительского кредита, а также увеличили его стоимость, отметили в НБУ

Текущий опрос проводился с 16 сентября по 7 октября 2022 года среди кредитных менеджеров 26 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 93%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.