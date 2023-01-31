Банки ужесточили требования при выдаче кредитов населению и повысили ставки

"Текущий раунд опросов зафиксировал ужесточение стандартов кредитования домохозяйств четвертый квартал подряд. Весомыми причинами стали ухудшение ожиданий экономической активности и платежеспособности населения, более высокая стоимость ресурсов и балансовые ограничения, худшие курсовые ожидания", - говорится в обзоре.

К тому же негативные ожидания перспектив рынка недвижимости влияют на стандарты ипотеки. В январе-марте респонденты планируют ослабить стандарты ипотечного кредитования с сохранением курса на жесткие требования к остальным потребительским займам. По оценкам банков, в IV квартале уровень одобрения заявок на ипотечные кредиты вырос, а на потребительские - сократился.

По данным опроса, финучреждения существенно не изменяли условия одобрения заявок на ипотеку, однако заметно увеличили стоимость потребительских ссуд. Половина опрошенных банков прогнозирует, что розничный портфель будет в дальнейшем сокращаться. В последующие 12 месяцев большинство финучреждений ожидают ухудшения качества кредитного портфеля.

Текущий опрос проводился с 16 декабря 2022 года по 12 января 2023 года среди кредитных менеджеров 27 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 97%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.