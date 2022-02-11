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Банки підняли ставки для населення: скільки коштує кредит

Автор: Олександр Білоус

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в січні 2022 року в національній валюті становили 32,7% річних. Це вище, ніж у грудні 2021 року (32,0%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті знизилися з 5,3% до 2,5% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств за місяць зросли з 10,0% до 10,4% річних, за валютними зросли з 3,3% до 3,4% річних.

Кредитний портфель банків зріс на 2,5% до - 1 070 млрд гривень, у т.ч. населення зріс на 3,3% до 250 млрд гривень, підприємств зріс на 2,3% до 793 млрд гривень.

Нагадавши, НБУ посилив вимоги до банків, які видають споживчі кредити українцям. З 1 січня 2022 року вводиться підвищення ваг ризику для незабезпечених споживчих кредитів фізичним особам з 125% до 150%. Тепер на кожні 10 грн кредиту банк повинен тримати 1,5 грн регулятивного капіталу. Таким чином, збільшиться частка незабезпечених споживчих кредитів, які банки фінансуватимуть не депозитами вкладників, а власним капіталом.

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Національний банк України