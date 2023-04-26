Банки планируют повышать ставки по депозитам для населения, - опрос НБУ

Результаты опроса банков свидетельствуют о дальнейшем росте объемов и стоимости обязательств. Рекордным было количество банков, в которых подорожали депозиты домохозяйств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Опрос о банковском фондировании НБУ (II квартал 2023 года).

Более трех четвертей опрошенных финучреждений сообщили о росте объема средств как домохозяйств, так и корпораций. В I квартале средняя стоимость фондирования выросла.

От начала опроса в 2021 году финучреждения отмечали постоянное увеличение ставок депозитов для физлиц. В этом опросе уже 93% банков отчитались о росте стоимости привлечений от населения - это рекордное значение.

Во II квартале респонденты ожидают дальнейшего повышения стоимости средств клиентов, больше для депозитов населения, говорится в обзоре.

Впервые с начала опроса в 2021 году срочность фондирования, по оценкам банков, повысилась. Как ожидают финучреждения, новая тенденция будет сохраняться и в последующие 12 месяцев.

Текущий Опрос о банковском фондировании проводился с 17 марта по 7 апреля 2023 года среди менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Ответы дали 26 финансовых учреждений, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 96%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.