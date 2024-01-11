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Банки повысили ставки для населения: сколько стоит кредит

Фото: банки кредитуют население под 30% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в декабре 2023 года в национальной валюте составляли 33,7% годовых. За год ставки выросли на 4,3 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли с 5,3% до 6,4% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий выросли с 16,6% до 17,5% годовых, по валютным выросли с 4,6% до 6,4%.

Кредитный портфель банков за год сократился на 1,0% до 998 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 5,7% до 222 млрд гривен, предприятий сократился на 2,0% до 758 млрд гривен.

Напомним, НБУ в 2023 году начал цикл снижения учетной ставки, опустив ее с 25% до 15%. Учетная ставка - это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Опосредованно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

По данным НБУ, ставки по гривневым кредитам физическим лицам в среднем оставались около 30% годовых.

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