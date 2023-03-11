Банки повысили ставки для населения: сколько стоит кредит в Украине

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали с 7,2% до 5,1% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий февраль выросли с 19,5% до 20,5% годовых, по валютным выросли с 5,9% до 5,5%.

Кредитный портфель банков за февраль сократился на 1,3% до 987 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 1,5% до 207 млрд гривен, предприятий сократился на 1,2% до 757 млрд гривен.