Банки опустили ставки: під який відсоток можна розмістити депозит

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за липень знизилися з 0,7% до 0,6%.

У липні 2021 року ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 4,0% до 4,1% річних, за валютними - не змінилися - 1,0% річних.

Депозитний портфель банків у липні скоротився на 0,1% до 1 406 млрд гривень, у т.ч. населення скоротився на 0,6% до 688 млрд гривень, підприємств виріс на 1,4% до 686 млрд гривень.