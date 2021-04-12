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Банки опустили кредитні ставки для населення нижче 35% річних

Автор: Олександр Білоус

Процентні ставки за новим кредитами банків для населення в березні 2021 року в національній валюті становили 34,4% річних. У порівнянні з лютим ставки знизилися на 0,2 в. п.

Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті знизилися на 0,2 в.п. до 6,2% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств за березень зросли з 8,2% до 8,3% річних, за валютними не змінилися - 4,3% річних.

Кредитний портфель банків за березень 2021 рік не змінився - 851 млрд грн, в т. ч. населення зріс на 1,7% до 205 млрд грн, підприємств скоротився на 0,4% до 735 млрд грн.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити з 5 березня 2021 року облікову ставку з 6,0% до 6,5% річних. Таким чином, ставка підвищена вперше з квітня 2019 року

Відзначимо, в лютому 2021 року середньозважена ефективна процентна ставка за новим іпотечними кредитами виросла і становила 13,9% на вторинному і 17,1% на первинному ринку. Ефективні ставки включають в себе номінальну, а також всі супутні витрати позичальників і розраховуються на весь термін кредиту.

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