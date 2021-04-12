Банки опустили кредитні ставки для населення нижче 35% річних

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті знизилися на 0,2 в.п. до 6,2% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств за березень зросли з 8,2% до 8,3% річних, за валютними не змінилися - 4,3% річних.

Кредитний портфель банків за березень 2021 рік не змінився - 851 млрд грн, в т. ч. населення зріс на 1,7% до 205 млрд грн, підприємств скоротився на 0,4% до 735 млрд грн.