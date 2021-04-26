Банки зобов'язали друкувати договори великим шрифтом та вказувати всі умови

Як наголошується в повідомленні, банки будуть зобов'язані надавати в договорі повний опис послуги.

Зокрема, в договорі депозиту потрібно буде вказувати конкретну дату повернення вкладу та інформацію про наявність у банку права продовжити термін дії депозиту тощо. У договорі споживчого кредиту - перелік та вартість додаткових послуг, умови, за яких можлива зміна процентної ставки або інших платежів тощо. Текст договору повинен бути викладений розміром шрифту не менше 11 друкованих пунктів.

Також вимоги забороняють банкам включати в договори недобросовісні норми, які обмежують права споживачів подати скаргу або позов до суду.

"Банкам буде заборонено без інформування споживача змінювати умови договору, а також вимагати від споживача сплатити за ще не отримані за договором послуги тощо", - йдеться в повідомленні НБУ.