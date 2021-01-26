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НБУ зобов'язав банки друкувати договори великим шрифтом і вказувати всі умови

Київ, Вівторок 26 січня 2021 17:10
НБУ зобов'язав банки друкувати договори великим шрифтом і вказувати всі умови
Фото: каса банку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Розмір шрифту договору повинен бути не менше 11 друкарських пунктів

Національний банк України (НБУ) встановив додаткові вимоги до банківських договорів для розкриття повної інформації про послуги. Йдеться про вимоги до договорів про споживчий кредит, депозит, а також відкриття та ведення поточного рахунку.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, банки будуть зобов’язані надавати у договорі повний опис послуги.

Зокрема, у договорі депозиту потрібно буде вказувати конкретну дату повернення вкладу та інформацію про наявність у банку права продовжити термін дії депозиту тощо. У договорі споживчого кредиту - перелік та вартість додаткових послуг, умови, за яких можлива зміна процентної ставки чи інших платежів тощо. Текст договору має бути викладений розміром шрифту не менше 11 друкарських пунктів.

Також вимоги забороняють банкам включати до договорів недобросовісні норми, які обмежують права споживачів подати скаргу чи позов до суду.

"Банкам буде заборонено без інформування споживача змінювати умови договору, а також вимагати від споживача сплатити за ще не отримані за договором послуги тощо", - йдеться в повідомленні НБУ.

Нагадаємо, у грудні 2020 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 8,0% річних. Це на 4,7 в.п. нижче, ніж у грудні 2019 року (12,6%).

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в грудні 2020 року в національній валюті становили 33,7% річних. У порівнянні з груднем минулого року ставки знизилися на 0,9 п. п.

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