Банки почали приймати цифровий паспорт у мобільному застосунку "Дія"

З 1 грудня під час касових операцій банки можуть приймати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному застосунку "Дія". Процес ідентифікації має відбуватися відповідно до порядку, визначеного Національним банком України (НБУ).

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За інформацією Мінцифри, можливість прийому цифрових документів доступна у ПриватБанку, Монобанку та А-Банку. Наразі ще 42 банки готуються до переходу у новий формат взаємодії з клієнтами.

Банки, які ще не запустили прийом цифрових документів, можуть, як і раніше, запитувати у клієнтів паспорт громадянина у звичайній формі (ID-картка чи "книжечка").

"З часом ще більше банків приєднаються до систем Мінцифри та налаштують свої операційні процеси для прийому цифрових документів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України схвалив Стратегію цифрової трансформації соціальної сфери, згідно з якою усі послуги будуть доступні онлайн-режимі.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) спростив для операторів поштового зв’язку процедуру ідентифікації та верифікації одержувачів пенсій, грошової допомоги, субсидій та інших виплат населенню. Рішення дозволить поштовим операторам безперебійно забезпечувати виплати за відсутності автоматизації в їх відділеннях.