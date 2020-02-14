Банки на початку року підняли кредитні ставки для населення вище 36%

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення у січні 2020 року в національній валюті становили 36,8% річних, що на 1,3 в.п. вище, ніж у грудні 2019 року (35,5%). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті знизилися на 2,1 в.п. до 4,3% річних.

Ставки по гривневих кредитах для підприємств в січні знизилися з 15,1% до 13,2% річних, за валютним знизилися з 5,0% до 4,1%.

Кредитний портфель банків за місяць не змінився - до 972 млрд грн, в т. ч. населення зріс на 2,5% - до 210 млрд грн, підприємств - скоротився на 0,6% до 757 млрд грн.

Нагадаємо, дані "Опитування про умови банківського кредитування" НБУ за I квартал 2020 року свідчать, що 84% респондентів прогнозують збільшення портфеля корпоративних кредитів і 71% - роздрібних.

Як повідомляло РБК-Україна, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в грудні 2019 року в національній валюті становили 35,5% річних, що на 3,6 в.п. вище, ніж у грудні 2018 року (31,9%).

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск державної програми, щоб стимулювати українців за кордоном повертатися в країну. За його словами, поверненці будуть кредити під 5% річних.