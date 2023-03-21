Банки могут без проблем повысить ставки по депозитам для населения даже в два раза, - НБУ

Национальный банк Украины активно работает с банками, чтобы они повышали ставки по депозитам. Даже рост в два раза существенно не отразится на банках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших ".
По ее словам, обязательства по гривне во всей банковской системе в декабре в среднем стоили 6% годовых.
"Даже если банки повысят ставки по депозитам до приемлемого с учетом инфляции уровня, то ожидать, что стоимость фондирования возрастет существенно, мы не можем", - сказала она.
Как отметила Рожкова, когда депозиты населения в гривне составляют 15% всей ресурсной базы в национальной валюте, "поднятие ставок по ним вдвое существенно не повлияет на общую стоимость фондирования".
"Если же вернуться к стоимости привлеченных банками средств, то следует отметить, что прошлый год характеризовался абсолютно нерыночным и беспрецедентным увеличением ликвидности в банковской системе", - сообщила Рожкова.
Средства населения в гривне выросли с начала войны на 174 млрд грн, средства юридических лиц - на 120 млрд грн. Большинство этих средств сконцентрировано на текущих счетах, то есть срочные депозиты в целом по системе сократились, рассказала она.
По ее словам, увеличение средств произошло в первую очередь из-за того, что в течение 2022-го, с момента полномасштабного вторжения, наша финансовая система получала средства извне. С одной стороны, это 32,5 млрд долларов внешней помощи. С другой - 400 млрд грн эмиссии от НБУ.
"Обычно финансирование расходов государства происходит так: государство сначала собирает средства в виде налогов, а затем их перераспределяет. И поэтому объем средств в экономике растет умереннее", - сказала она.
Рожкова подчеркнула, что на текущих счетах сейчас осели десятки миллиардов гривен.
"Сегодня мы ограничиваем объемы снятия средств с гривневых счетов до 100 тыс. грн в день. Понятно, что люди просто ждут момента, когда административные ограничения НБУ будут сняты. Что произойдет тогда? Есть риск, что весь этот гривневый навес может уйти в наличные, а затем на наличный валютный рынок и на потребление и покупки долгосрочных товаров, прежде импортированных", - сказала первый заместитель главы НБУ.
По ее словам, "это не только увеличит давление на наши резервы и инфляцию, а может повлечь за собой трудности и с уровнем ликвидности отдельных банков".
Национальный банк Украины ввел комплекс дополнительных мер по усилению конкуренции банков за срочные депозиты населения.
Напомним, в феврале 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 10,8% годовых. Годовая инфляция составила 24,9%.
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