Банки намерены снизить ставки по депозитам, - опрос НБУ

В ІІІ квартале финучреждения в целом ожидают роста объема обязательств. По оценкам респондентов, привлечения будут расти как от населения, так и бизнеса.

По данным опроса, средняя стоимость фондирования в целом снижалась четвертый квартал подряд. Самыми большими за всю историю опросов, со II квартала 2021 года, были доли респондентов, сообщивших о снижении стоимости средств бизнеса и населения.

Во II квартале респонденты отметили значительный рост обязательств банков в целом. Большинство финучреждений сообщило о росте объемов средств как домохозяйств, так и корпораций.

Текущий Опрос о банковском фондировании проводился с 17 июня по 8 июля 2024 года среди менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Ответы дали 26 финансовых учреждений, их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 96%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.