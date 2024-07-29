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Банки намерены снизить ставки по депозитам, - опрос НБУ

Фото: Ставки по депозитам будут падать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Почти все банки ожидают дальнейшего понижения стоимости депозитов и для домохозяйств, и для корпораций в течение следующих 12 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Опрос о банковском фондировании НБУ (III квартал 2024 года).

В ІІІ квартале финучреждения в целом ожидают роста объема обязательств. По оценкам респондентов, привлечения будут расти как от населения, так и бизнеса.

По данным опроса, средняя стоимость фондирования в целом снижалась четвертый квартал подряд. Самыми большими за всю историю опросов, со II квартала 2021 года, были доли респондентов, сообщивших о снижении стоимости средств бизнеса и населения.

Во II квартале респонденты отметили значительный рост обязательств банков в целом. Большинство финучреждений сообщило о росте объемов средств как домохозяйств, так и корпораций.

Текущий Опрос о банковском фондировании проводился с 17 июня по 8 июля 2024 года среди менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Ответы дали 26 финансовых учреждений, их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 96%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.

Напомним, в июне 2024 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 10,8% годовых, что на 0,2 п.п. ниже, чем месяц назад.

Наибольшее влияние на ставку по депозитам для населения составляет ставка по депозитным сертификатам НБУ, по которым банки размещают средства в НБУ, привлеченные у населения. В апреле НБУ снизил ставку по трехмесячным депозитным сертификатам до 16,5%.

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