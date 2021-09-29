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Банки мають видавати роздрібні кредити не тільки за рахунок депозитів, - Гелетій

Автор: Ростислав Шаправський

Банки мають фінансувати роздрібний кредитний портфель не тільки за рахунок депозитів, але й вкладати частину свого капіталу. У цьому сегменті досить значні ризики, а банки значною мірою залежать від макроекономічного середовища.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій.

"Роздрібний сегмент протягом цього року зростає вже десь на 30%. Якщо говорити про питання оцінки ризиків, то, безумовно, воно є відповідальністю банків. Але для забезпечення фінансової стабільності ми також маємо реагувати, НБУ має захищати депозити", - зазначив він.

Саме з цієї причини, як пояснив Гелетій, НБУ з 1 січня наступного року запроваджує підвищення ваги ризику до 150% по роздрібному портфелю.

"Не думаю, що це буде проблемою для банків. У них є запас капіталу, особливо якщо ми говоримо про найбільших гравців. У них абсолютно адекватні позиції капіталу", - пояснив заступник голови НБУ.

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Національний банк України