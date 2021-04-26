Як банки працюватимуть на травневі свята: НБУ роз'яснив графік роботи

Згідно із законодавством, святковими та офіційними вихідними днями будуть 1 - 4 та 8-10 травня. Банки України самостійно визначають свій порядок роботи у вихідні, святкові та неробочі дні.

"Скористатися цією можливістю чи ні - кожен банк визначає самостійно на свій розсуд, враховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів, а також керуючись нормами законодавства України. Тому варто завчасно уточнити у свого банку графік роботи на травневі свята", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається в повідомленні, незалежно від святкових та неробочих днів, система електронних платежів Національного банку (СЕП) працює у режимі 23/7, і банки мають можливість здійснювати міжбанківські платежі майже цілодобово та 7 днів на тиждень.

Нагадаємо, на початку травня в Україні буде чотири вихідних дні поспіль. У суботу, 1 травня, в Україні відзначається День праці, а Великдень цього року святкується 2 травня. Тому за графіком п'ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2021 році вихідні дні у суботу та неділю 1 і 2 травня переносяться на понеділок і вівторок, 3 і 4 травня Неробочими будуть субота - вівторок, з 1 по 4 травня.

Крім того, вихідними днями будуть 8-10 травня. У неділю, 9 травня, відзначаться День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Вихідний день переноситься на понеділок, 10 травня.

Зазначимо, Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочих дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня.