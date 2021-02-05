В банках пояснили, чому не зріс попит на долари після локдауну

Завершення січневого локдауну не завдало тиску на курс гривні до долара. Ділова активність в Україні пожвавилася після зняття обмежень для бізнесу, але різкого стрибка попиту на валюту не сталося

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Прогноз на лютий. Яким буде курс гривні до долара до кінця місяця".

"Курс коливався протягом останніх декількох тижнів у діапазоні 28,10-28,20 гривень/долар і на початку лютого пробив позначку 28 гривень/долар. Це говорить все-таки про слабкий попит на валюту, незважаючи на зростання цін на енергоносії на світових біржах, а також зимовому періоді, коли попит на нафту і газ традиційно зростає", - зазначив директор департаменту казначейства "Ідея Банку" Ярослав Кабін.

Директор з ринків капіталу "Альфа-Банку Україна" Тетяна Попович вважає, що активність імпортерів зросте пізніше, а поки у них ще є поточні залишки, які треба продавати. "Деякі клієнти купили валюту наперед або, навпаки, не купують імпортну продукцію, очікуючи нових локдаунів", - вважає вона.

Якщо говорити про приватний сектор, то попит на валюту в січні був невеликим через свята і низьку фінансову активність, додав начальник департаменту персональних банківських послуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Ігор Левченко. Крім того, через карантин багато українців не поїхали на свята за кордон, що також вплинуло на попит на іноземну валюту, уточнив він.

"Цей факт підтверджує офіційна статистика НБУ. Обсяги купленої та проданої валюти у січні майже однакові з невеликим позитивним сальдо в бік продажу валюти", - говорить Левченко. У корпоративному секторі ситуація схожа, хіба що активізувалися імпортери, які закуповують нафтопродукти на тлі зростання цін на нафту, зазначив експерт.

Нагадаємо, банкіри та аналітики прогнозують подальше зміцнення гривні до долара. Протягом лютого 2021 року курс може досягти рівня 27,5 гривень/долар.

Як повідомляло РБК-Україна, населення України в січні 2021 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1 349,8 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 296,4 млн доларів. Таким чином після перерви у два місяці зафіксовано чистий продаж валюти населенням, що становить 53,4 млн доларів.