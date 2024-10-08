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Банк может списать деньги с карты без ведома клиента: почему так происходит

Автоматическое списание денег происходит для погашения просроченной задолженности (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Неприятным сюрпризом для клиентов "Ощадбанка" может стать договорное списание со счета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы правления "Ощадбанка" Сергея Наумова в Telegram.

Что нужно знать о договорном списании

По словам чиновника, на протяжении текущей недели в контакт-центр "Ощадбанка" поступало много вопросов, касающихся этой темы.

Наумов отметил, что процедура под названием "договорное списание" предусмотрена в пункте 7.1 раздела VII Договора комплексного банковского обслуживания "Ощадбанка".

"Она состоит в том, что когда по счету клиента появляется просроченная задолженность, то банк автоматически перекрывает ее денежными средствами, которые находятся на другом счете этого клиента", - объяснил он.

Уточняется, что при этом речь идет только о "счетах в гривне".

Председатель правления банка отметил, что сейчас подобные вопросы от клиентов активно поступают из-за того, что до 28 сентября 2024 года договорное списание проводилось только по счетам, открытым в одной области.

Сейчас оно осуществляется со всех счетов клиента в банке.

Как избежать договорного списания

Чтобы этого неприятного сюрприза не произошло, Наумов посоветовал:

  • своевременно вносить платежи по кредиту
  • погашать банковские комиссии
  • оставлять на конец месяца на балансе сумму, достаточную для списания комиссии за услугу информирования и т.п.

"Главный совет - вовремя проверять наличие задолженности", - подчеркнул чиновник.

Он уточнил, что это можно сделать через:

  • контакт-центр – с помощью оператора или голосового помощника Софии (в автоматическом режиме)
  • чат-бот банка
  • обращение в отделение банка
  • портал "Ощад 24/7" (в WEB-версии)
  • приложение "Мобільний Ощад"

"Кроме того, банк информирует клиента о возникновении задолженности посредством SMS или Viber", - подытожил председатель правления.

Пост Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)

Услуги и программы "Ощадбанка"

Напомним, ранее мы рассказывали, что "Ощадбанк" изменил условия пользования некоторыми карточками. Речь идет, в частности, о работе карт, срок действия которых истек после февраля 2022 года.

Кроме того, "Ощадбанк" открыл новую депозитную программу "Моя перемога" - с процентной ставкой 13,5%. Депозит можно открывать сроком действия на 6 месяцев, а минимальная сумма вклада - 10 тыс. грн (программа предусмотрена как для гривневых, так и для долларовых капиталовложений).

13 сентября 2024 года стало известно, что "Ощадбанк" запустил новую услугу для предпринимателей и бизнесменов - QR-оплату.

Среди ключевых преимуществ QR-оплаты выделяют прежде всего предоставление предпринимателям доступа к полной аналитике и детальной статистике платежей (что помогает глубоко анализировать финансовые потоки, отслеживать тренды продаж и лучше понимать поведение клиентов).

Читайте также, какие лимиты на снятие наличных денег действуют в банкоматах разных банков Украины.

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