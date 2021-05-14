Банк Англії визнав процедуру націоналізації ПриватБанку у 2016 році

Зазначимо, ПриватБанк був націоналізований у грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню. За даними Нацбанку, станом на 21 грудня Ігор Коломойський володів прямо 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано через компанію Triantal Investments Ltd.

Під час націоналізації була застосована операція bail-in (примусова конвертація коштів до капіталу банку) щодо єврооблігацій банку на суму 200 млн доларів під 10,25% і на 175 млн доларів під 10,875%. Ці облігації були випущені у Великій Британії. У подальшому власники євробондів подали позови до банку.