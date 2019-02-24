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У Бангладеші озброєний чоловік захопив пасажирський літак

Новини » Надзвичайні події    24.02.2019 - 17:57
У Бангладеші озброєний чоловік захопив пасажирський літак
Фото: місце події (twitter.com/ferozwala)

На борту були 142 людини

У Бангладеш озброєний чоловік захопив літак авіакомпанії Biman Bangladesh Airlines, що летів зі столиці країни Дакки в Дубай. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на bdnews24.

Повідомляється, що зловмисник захопив літак під час посадки у міжнародному аеропорту "Шах Аманат" (Читтагонг) у неділю вдень. Міністр внутрішніх справ Бангладеша заявив, що озброєнний чоловік направив пістолет на голову пілота.

Однак всім 142-м пасажирам дозволили покинути літак. На місце події прибула поліція та військові. Відомо також, що нападника затримали. Він хотів поговорити з прем'єр-міністеркою країни Шейх Хасіною Вазед.

Літак мав летіти з Дакки, столиці Бангладеш, у Дубай через Читтагонг.

 

Фото: місце події (twitter.com/ferozwala)

РБК-Україна писало, що літак Boeing-777-300 тайської авіакомпанії Thai Airways International, що виконував рейс Лондон - Бангкок, повернувся в лондонський аеропорт Хітроу через годину після зльоту. 

Раніше повідомлялося, недалеко від міста Маніса в Туреччині сьогодні, 18 лютого, зазнав аварії літак. Падіння літака було помічено місцевими жителями.

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