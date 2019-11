У Бангладеш через циклон "Бульбуль" евакуювали майже два мільйони людей

В Бангладеш евакуюють 1,8 млн осіб, щоб захистити від циклону "Бульбуль". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на bdnews24.com.

Жителів переводять в чотири тисячі притулків. Задіяно близько 50 тисяч добровольців.

"Ми вжили підготовчі заходи, щоб впоратися з циклоном і захистити населення", - сказала прем'єр-міністр Бангладеш Шейх Хасина.

На її думку, країна вже набрала достатньо досвіду, щоб протистояти такому циклону.

Передбачається, що швидкість вітру може досягати 120 кілометрів на годину. Як укриття використовуються шкільні будівлі та інші соціальні та релігійні об'єкти.

