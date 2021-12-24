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У Бангладеш на поромі сталася пожежа, загинули щонайменше 30 людей

Автор: Анна Полисученко

В результаті пожежі, яка сталася на поромі MV Abhijan-10 в Бангладеш, загинули щонайменше 30 осіб. Понад 100 пасажирів отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNO News.

Всього на поромі було понад 500 осіб, у тому числі діти, жінки і літні люди.

Інцидент стався близько третьої години ночі в п'ятницю, 24 грудня. Пором загорівся на річці Суганда в районі Джалокаті.

Щонайменше 70 осіб були доставлені в районну лікарню. Рятувальники припускають, що кількість жертв може зрости. Точна кількість зниклих безвісти невідома.

Деяким з пасажирів вдалося врятуватися, вистрибнувши з порома у воду.

Пасажирське судно поверталося в Баргуну з Дакки. Вогонь спалахнув у машинному відділенні, а потім поширився по всьому плавзасобу.

"Я вийшов з VIP-каюти і побачив, що пором спалахнув. Потім дружина і зять стрибнули в річку і на лютому морозі допливли до берега", - поділився один з уцілілих пасажирів.

Причини того, що сталося поки невідомі.

Раніше ми писали, що при зіткненні катера і баржі в Бангладеш загинули 28 людей.

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Бангладеш