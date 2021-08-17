Банда продавала гранати та вибухівку, її лідера затримали в Кропивницькому

Служба безпеки України припинила діяльність банди, яка продавала бойові засоби ураження. Лідера банди правоохоронці затримали в ході спецоперації в Кропивницькому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ .

Лідером банди виявився мешканець Кропивницького. Він вже неодноразово притягувався до відповідальності за вчинення тяжких злочинів, зокрема, за продаж зброї. До його банди входило декілька місцевих жителів. Своїх "клієнтів" учасники банди підшукували через особисті зв’язки у кримінальних колах.

В ході обшуків за місцем проживання лідера банди правоохоронці виявили:

понад 0,5 кг вибухових речовин,

3 гранати Ф-1 та РГД із запалами до них,

елемент пострілу до ручного протитанкового гранатомета,

набої до вогнепальної зброї, у тому числі великого калібру,

обріз мисливської рушниці,

3 димові шашки.

"Перевіряється інформація щодо можливого використання виявлених засобів ураження для розхитування ситуації в регіоні напередодні Дня незалежності України", - зазначили в СБУ.