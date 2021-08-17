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Банда продавала гранаты и взрывчатку, ее лидера задержали в Кропивницком

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Кропивницкий, Вторник 17 августа 2021 18:05
Банда продавала гранаты и взрывчатку, ее лидера задержали в Кропивницком Фото: СБУ разоблачила банду, которая продавала взрывчатку (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины прекратила деятельность банды, которая продавала боевые средства поражения. Лидера банды правоохранители задержали в ходе спецоперации в Кропивницком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Лидером банды оказался житель Кропивницкого. Он уже неоднократно привлекался к ответственности за совершение тяжких преступлений, в частности, за продажу оружия. В его банду входили несколько местных жителей. Своих "клиентов" участники банды подыскивали через личные связи в криминальных кругах.

В ходе обысков по месту жительства лидера банды правоохранители обнаружили:

  • более 0,5 кг взрывчатых веществ,
  • 3 гранаты Ф-1 и РГД с запалами к ним,
  • элемент выстрела к ручному противотанковому гранатомету,
  • патроны к огнестрельному оружию, в том числе крупного калибра,
  • обрез охотничьего ружья,
  • 3 дымовые шашки.

"Проверяется информация о возможном использовании выявленных средств поражения для расшатывания ситуации в регионе накануне Дня независимости Украины", - отметили в СБУ.

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Служба безопасности Украины Кропивницкий Задержание
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