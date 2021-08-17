Банда продавала гранаты и взрывчатку, ее лидера задержали в Кропивницком
Служба безопасности Украины прекратила деятельность банды, которая продавала боевые средства поражения. Лидера банды правоохранители задержали в ходе спецоперации в Кропивницком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Лидером банды оказался житель Кропивницкого. Он уже неоднократно привлекался к ответственности за совершение тяжких преступлений, в частности, за продажу оружия. В его банду входили несколько местных жителей. Своих "клиентов" участники банды подыскивали через личные связи в криминальных кругах.
В ходе обысков по месту жительства лидера банды правоохранители обнаружили:
- более 0,5 кг взрывчатых веществ,
- 3 гранаты Ф-1 и РГД с запалами к ним,
- элемент выстрела к ручному противотанковому гранатомету,
- патроны к огнестрельному оружию, в том числе крупного калибра,
- обрез охотничьего ружья,
- 3 дымовые шашки.
"Проверяется информация о возможном использовании выявленных средств поражения для расшатывания ситуации в регионе накануне Дня независимости Украины", - отметили в СБУ.