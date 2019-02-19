Балуха вивезли до Краснодару, - Чийгоз

Політв'язня Балуха вивезли із СІЗО Сімферополя

Украинского политзаключенного Владимира Балуха вывезли в Краснодар (Российская Федерация). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Отметим, Балух находился в СИЗО Симферополя в анексированном Крыму.

"Владимира Балуха вывезли в Краснодар", - написал Чийгоз. Впрочем, Чийгоз не уточнил, когда это произошло.

Напомним, ранее сообщалось, что украинского политзаключенного Владимира Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО в оккупированном Россией Крыму.

Так, о перемещении активиста стало известно 18 февраля после того, как его жена Наталья Балух снова попыталась передать в СИЗО передачу для политзаключенного Балуха.

Как писало РБК-Украина, 13 февраля Балуха этапировали из керченской колонии в Симферополь.

Сообщалось, что защитники Владимира Балуха пытались выяснить причины его этапирования из керченской колонии.