Балуха етапують в одну з "червоних" колоній РФ, - Чийгоз

Зараз Україна намагається отримати офіційне повідомлення, де знаходиться Балух

Политзаключенного Владимира Балуха отправляют в одну из "красных" колоний (колонии, которые полностью подчинены администрации, - ред.) Тверской области РФ. Об этом заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, сообщает телеканал Прямой.

Чийгоз отметил, что украинский омбудсмен Людмила Денисова пытается получить официальное сообщение, где находится Балух.

"Последняя информация, это то, что его вывезли из Армавира в одну из колоний Твери. Надо понимать, что там все зоны "красные", поэтому есть два варианта: либо Балух сможет отправить сообщение, либо через официальные структуры мы раньше узнаем, где он находится. Потому что в любой колонии определенный срок, примерно месяц, продолжается так называемый "карантин", а это довольно изолированное мероприятие", - заявил он.

Напомним, по состоянию на 24 февраля 2019 года было известно, что украинец находится в СИЗО Армавира Краснодарского края. Его адвокат Ольга Динзе сообщила, что крымчанина планируют этапировать в одну из колоний Твери. Но до сих пор местонахождение Балуха родственникам и адвокатам не сообщили.

Также адвокат Ольга Динзе сообщила, что политзаключенного Владимира Балуха этапируют в колонию, в которой к заключенным применяют насилие.