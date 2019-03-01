Балуха етапують у колонію, де застосовують насильство, - адвокат

Фото: Володимир Балух (facebook.com petroporoshenko)

У колоніях загального режиму в Тверській області жорстоко поводяться з ув’язненими

Адвокат Ольга Дінзе повідомила, що політв’язня Володимира Балуха етапують до колонії, в якій до ув’язнених застосовують насильство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За її словами, у колоніях загального режиму в Тверській області Росії застосовують насильство до ув’язнених.

"За моєю інформацією, Балуха етапують у колонію загального режиму в Тверській області. Я можу тільки припустити, в яку колонію. Цю інформацію не уточнили. Можливо, це колонія номер 6 загального режиму. У Твері досить жорсткі колонії, які знаходяться під адміністрацією і, відповідно, там часті випадки застосування насильства до ув’язнених. Він свій термін буде досиджувати в не дуже хороших умовах", - розказала вона.

За її словами, адвокатам так і не вдалося з’ясувати причину етапування Балуха.

"Причина етапу нам не відома, і ми зможемо дізнатися інформацію від Балуха, коли він прибуде. Або інформація може бути побудована на припущеннях: керченська колонія просто хотіла позбутися незручного в'язня і відповідно перевела його в іншу колонію", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українського політв'язня Володимира Балуха етапують колонію російського міста Тверь.

Етапування Балуха в РФ порушує також ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.