Балуха етапували з Сімферопольського СІЗО

В Сімферопольське СІЗО з керченської колонії Балуха етапували 13 лютого

Украинского политзаключенного Владимира Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО в оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымскую правозащитную группу на странице в Facebook.

О перемещении активиста стало известно сегодня, 18 февраля, после того, как его супруга Наталья Балух снова попыталась передать в СИЗО передачу для политзаключенного.

"Наталье не сообщили, куда вывезли Балуха. Адвокат украинского активиста выясняет, где в данное время находится его подзащитный, а также причину этапирования", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 февраля Балуха этапировали из керченской колонии в Симферополь.

Сообщалось, что защитники украинского политзаключенного Владимира Балуха пытались выяснить причины его этапирования из керченской колонии.

Ранее, 28 января, Верховный суд аннексированного Россией Крыма отказал адвокатам украинского активиста Владимира Балуха в уменьшении срока заключение.

Отметим, 5 июля 2018 года во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 10 тыс. рублей (около 4 тыс. гривен). Его осудили по совокупности двух уголовных дел. Согласно приговору "суда", Балух совершил преступление в связи с "неприязнью к действующей системе управления" (обвинили в бунте в СИЗО, - ред.).