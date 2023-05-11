Балтийское и Черное станут внутренними морями НАТО, - Резников

Резников онлайн-выступлении на Европейском саммите по обороне и безопасности в Брюсселе отметил, что не видит альтернативы для вступления в НАТО Украины, которая является "щитом Европы" на востоке перед "российской угрозой".

"Если мы хотим мира и безопасности для Европы, нам нужно двигаться вперед. Во-первых, у НАТО нет альтернативы Украине", - заявил министр.

Он заверил, что Балтийское море станет "внутренним морем НАТО" после вступления Швеции, добавив, что нет "жизнеспособной альтернативы" тому факту, что Черное море, омывающее побережье Украины и других стран, "также превращается в море НАТО".

"Инфраструктура безопасности Североатлантического союза должна быть расширена на восток", - сказал он.

Он также сказал, что нет альтернативы увеличению масштабов военной промышленности и что производство боеприпасов и оружия "необходимо быстро возобновить ", чтобы пополнить европейские запасы после передачи Украине.

Он подчеркнул, что благодаря поддержке Запада Киев "выполняет миссию, ради которой создавалось НАТО", поскольку Украина является "щитом Европы на востоке от российской угрозы".

"С другой стороны, время имеет решающее значение. Продление или замораживание войны - это потери жизней, человеческие страдания. Украина хочет переломить ситуацию на поле боя в этом году. Украина уже показала на поле боя, что победа возможна, но нам нужна помощь", - сказал он.