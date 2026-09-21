Баллистика, реактивные "Шахеды" и энергетика: чего ждать от атак РФ этой осенью и зимой

Главное: РФ создает большое количество дешевых средств поражения на реактивной тяге . Их задача – перегрузить украинскую противовоздушную оборону.

. Их задача – перегрузить украинскую противовоздушную оборону. Осенью и зимой стоит ожидать развития тактики комбинированных атак . Речь идет о нескольких волнах ударов в разное время суток, на разных высотах и скоростях полета.

. Речь идет о нескольких волнах ударов в разное время суток, на разных высотах и скоростях полета. Осенняя и зимняя непогода несколько усложняет обнаружение воздушных целей . Она в первую очередь снижает эффективность "оптики".

. Она в первую очередь снижает эффективность "оптики". Ключевая задача Украины заключается в том, чтобы все уровни ПВО работали эффективно. Для этого они должны быть обеспечены достаточным количеством средств.

Изменение тактики и новые цели

Как отметил авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии РБК-Украина, как и в прошлые зимы, оккупанты, вероятно, будут активно использовать ракеты "Искандер-К", Х-101, "Калибры". Также к перечню крылатых ракет присоединяется "Бандероль", причем последняя в новой модификации. Из баллистических ракет – "Искандер-М", "Цирконы" и "Ониксы-М". Кроме того, нельзя забывать о северокорейских KN-23.

Опрошенные РБК-Украина эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на широкий арсенал ударного вооружения, по количеству основным средством массированных атак будут оставаться беспилотники. В то же время главное изменение этого года заключается не просто в увеличении их количества, а в изменении самого состава атак.

Так, Россия наращивает применение реактивных ударных БПЛА и параллельно активнее использует баллистические ракеты.

Как подчеркнули в комментарии РБК-Украина в Украинском совете оружейников, последние недели показывают, какими могут быть комбинированные атаки, где одновременно применяются БПЛА-имитаторы, обычные "Шахеды", реактивные "Герани", крылатые и баллистические ракеты. Задача таких атак заключается в перегрузке различных эшелонов украинской ПВО и принуждении Украины тратить более дорогие средства перехвата.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в комментарии РБК-Украина подчеркнул, что за последнее время Россия также переделала учебную мишень в дешевую крылатую ракету, способную лететь на сотни километров, и назвала ее "Дань-Т". Массовое производство этого средства пока упирается в дефицит двигателей.

По его словам, ключевой задачей России было создать большое количество дешевых средств поражения на реактивной тяге, способных перегружать украинскую противовоздушную оборону. Именно с этой целью началась разработка и модификация ракет Х-69, Х-59 и последующих образцов.

В целом эксперты, опрошенные РБК-Украина, отмечают, что энергетика будет оставаться одной из ключевых целей. Но по сравнению с прошлой зимой российская кампания становится шире. Так, в последние недели фиксируются системные удары по железнодорожной логистике, депо, локомотивам и станциям, а также концентрация атак на крупных городских и экономических узлах.

Фото: энергетическая сеть (Getty Images)

В ближайшие месяцы можно ожидать, что Россия будет искать более слабые и менее защищенные элементы энергосистемы. Крупные электростанции и часть подстанций сегодня лучше прикрыты ПВО и инженерной защитой, поэтому противник может больше внимания уделять элементам сети, которые физически сложнее защитить.

Прежде всего речь идет о высоковольтных линиях электропередач и другой распределительной инфраструктуре. Поражение таких объектов может быть менее зрелищным, чем удар по крупной электростанции, но создаст серьезные проблемы для передачи электроэнергии и потребует сложного ремонта.

Эксперты Совета оружейников также отмечают, что стоит ожидать дальнейшего развития тактики комбинированных атак: несколько волн в разное время суток, разные высоты и скорости полета, предварительная разведка позиций ПВО и концентрация большого количества средств на одном направлении.

Нельзя исключать и появления специализированных средств именно для вывода из строя энергосетей. Но здесь важно отделять то, что Россия уже применяет, от технологий, которые пока остаются лишь возможным направлением развития.

Баллистика – вызов "номер один"?

Среди самых сложных угроз – баллистические и высокоскоростные ракеты, прежде всего "Искандер-М" и "Цирконы". Дело в скорости, траектории полета и очень коротком времени, которое остается на обнаружение и перехват этих средств поражения.

Для борьбы с такими целями необходимы специализированные противоракетные комплексы, прежде всего Patriot с ракетами PAC-3. Именно ограниченное количество таких систем и перехватчиков остается одним из самых уязвимых мест украинской ПВО.

Фото: "Искандер" (Getty Images)

Реактивные же "Шахеды" – быстрорастущая проблема: более высокая скорость делает их менее доступными для мобильных огневых групп и большинства дронов-перехватчиков, поэтому борьба с ними чаще требует авиации и зенитных ракет.

Фактически Россия заставляет Украину тратить более дорогой ресурс ПВО на более дешевое средство нападения, и пока эффект сохраняется, применение таких дронов, вероятно, будет расти – хотя украинская ПВО и ВПК уже адаптируются, разрабатывая скоростные перехватчики.

Руководитель отдела беспилотных технологий Фонда Сергея Притулы Кирилл Люков в комментарии РБК-Украина добавляет, что скорей всего, в будущем "Герань-4" будет основным реактивным дроном дальнего поражения в РФ.

При этом он добавил, что "реактивная история" все-таки значительно сложнее прежде всего из соображений масштабирования, потому что реактивные двигатели не настолько доступны, как ДВС. Соответственно, и цена самих изделий в разы выше.

Также, говоря о новой номенклатуре угроз с воздуха, эксперты Совета оружейников подчеркивают, что наиболее реалистичное направление уже "вырисовывается": больше реактивных ударных БПЛА и различных гибридов между дроном и крылатой ракетой. Такие системы дешевле классической крылатой ракеты, но быстрее и сложнее для перехвата, чем обычный Shahed.

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Для России это экономически выгодное направление. Вместо того чтобы пытаться неограниченно масштабировать производство дорогих Х-101 или "Калибров", можно производить значительно более простые средства с реактивным двигателем, достаточной дальностью и боевой частью.

Второе возможное направление развития – большая автономность и координация БПЛА. В частности, использование алгоритмов для распределения целей, выбора маршрутов и взаимодействия групп беспилотников. Но здесь пока стоит говорить именно о перспективном направлении, а не об уже сформированной способности массово применять полноценные автономные "рои".

Как отметил в комментарии РБК-Украина сооснователь Contra-Drone Тимофей Юрков, ключевая проблема борьбы с "ракетоподобными" дронами – это их скорость. Она критически сокращает время на реакцию сил перехвата и существенно уменьшает окно пребывания ракеты или дрона в зоне действия средств РЭБ.

За тот короткий промежуток времени, пока скоростная цель пролетает мимо станции помех, ее бортовая система навигации просто не успевает накопить достаточную погрешность, чтобы существенно отклониться от курса или сорвать выполнение задачи.

Ситуация дополнительно усложняется тем, что враг начинает активно внедрять 16-канальные помехозащищенные CRPA-антенны и применять Mesh-связь для взаимодействия между средствами поражения.

Именно поэтому единственным действенным ответом со стороны РЭБ является масштабное наращивание количества и плотности таких систем на маршрутах подлета. Только формирование сплошного эшелонированного поля помех позволяет создать условия для гарантированного разрыва Mesh-сетей и срыва точного наведения на объекты инфраструктуры.

Спасут ли Patriot?

Украинские спикеры едва ли не ежедневно говорят о необходимости предоставления новых пакетов помощи с ракетами-перехватчиками. Да, эта позиция находится в едва ли не самом большом дефиците. Но стоит отметить, что ключевым фактором в защите Украины от атак РФ является многоуровневая система ПВО. Различные виды вооружения закрывают различные угрозы, и заменить один компонент другим полностью невозможно.

Так, против баллистики критически необходимы Patriot с PAC-3 и SAMP/T, против массовых поршневых "Шахедов" важную роль играют дроны-перехватчики, мобильные огневые группы, авиация и зенитные комплексы. В случае реактивных "Шахедов" сейчас значительно возрастает роль авиации, параллельно Украине необходимо масштабировать скоростные дроны-перехватчики. Не менее важными являются радары и системы обнаружения.

Фото: Patriot (Getty Images)

Осенняя и зимняя непогода несколько усложняет обнаружение воздушных целей, она бьет прежде всего по оптике: низкая облачность в 100–150 метров и плотный туман оставляют операторам ПЗРК считанные секунды на визуальный захват реактивной цели тепловой головкой до того, как она снова нырнет в облако.

Для комплексов РЭБ мороз и непогода не являются критической преградой – радиоволны пробивают облака и туманы любой плотности, поэтому в "слепую" погоду значение радиоэлектронной защиты только возрастает, говорит Тимофей Юрков.

Впрочем, зима добавляет чисто эксплуатационных сложностей: возрастает нагрузка на системы питания и генераторы, требуют постоянного ухода от обледенения поворотные механизмы антенных комплексов, а очень плотный мокрый снег создает дополнительное затухание высокочастотных сигналов.

Как отметил в комментарии РБК-Украина СЕО NAUDI Сергей Гончаров, к сожалению, не в полной мере был сделан акцент на этой проблематике защиты неба и работе ПВО в начале года. Об этом говорят и военные, и определенные представители государственной власти.

Предприятия и в инициативном порядке разрабатывали решения против более скоростных целей, и Brave1 также стимулировал это. Как всегда, основное ограничение оказалось в финансовом ресурсе.

Таким образом, ключевая задача заключается в том, чтобы все уровни ПВО были обеспечены достаточным количеством средств и работали как одна система. Наиболее проблемным сегментом сегодня остается противобаллистическая оборона.

Вопросы – ответы (FAQ):

– Каким оружием РФ будет атаковать Украину осенью и зимой?

– Помимо уже известных "Кинжалов", "Искандеров" и "Гераней", Россия расширяет арсенал: крылатые ракеты "Бандероль" в новой модификации, баллистические "Искандер-М", "Цирконы" и "Ониксы-М", северокорейские KN-23, а также дешевая крылатая ракета "Дань-Т", переделанная из учебной мишени. Главное изменение – не количество, а состав атак: растет доля реактивных ударных БПЛА, а также чаще применяются баллистические ракеты.

– Почему баллистические ракеты считают самой сложной угрозой?

– Из-за скорости, траектории полета и очень короткого времени, которое остается на обнаружение и перехват. Для борьбы с ними нужны специализированные комплексы – прежде всего Patriot с ракетами PAC-3, а ограниченное количество таких систем и перехватчиков остается одним из самых уязвимых мест украинской ПВО.

– Чем опасны реактивные "Шахеды"?

– Они значительно быстрее обычных поршневых дронов, поэтому менее доступны для мобильных огневых групп и большинства дронов-перехватчиков. Борьба с ними чаще требует авиации и зенитных ракет. Фактически Россия заставляет Украину тратить более дорогой ресурс ПВО на более дешевое средство нападения.

– Что необходимо украинской ПВО для эффективного противодействия?

– Многоуровневая система: Patriot с PAC-3 и SAMP/T против баллистики, дроны-перехватчики, мобильные огневые группы, авиация и зенитные комплексы против поршневых "Шахедов", а также масштабирование скоростных перехватчиков против реактивных дронов. Не менее важными являются радары, системы обнаружения и автоматизированное управление – без своевременного обнаружения цели даже хорошее средство перехвата не сработает максимально эффективно.